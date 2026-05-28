SOCAR завершил обустройство сети укрытий

Компания SOCAR успешно завершила программу по установке стационарных защитных сооружений на своих автозаправочных комплексах. Сейчас все запланированные объекты полностью готовы и открыты для клиентов и работников АЗК во время воздушных тревог.

Перечень действующих стационарных хранилищ на стратегических автодорогах и в крупных городах:

Одесса и область – ключевые точки в городе (ул. Лиманная, ул. Черноморского Казачества), на трассах и в области (Авангард, Таирово, Любашевская тергромада, с. Сычавка, Петроверовка, Холодная Балка).

Николаев и область – г. Николаев (пр. Николаев (пр. Богоявленский) и с. Нечаяное.

Житомирщина – трасса М-06 Киев-Чоп, 127 км (Глыбочицкий сельский совет, слева и справа).

Львовщина – с. Холодновидка, с. Подрясное и с. Малехов.

Ровенская область – трасса Киев-Чоп, 321 км (с. Белая Криница, слева и справа).

Черкасская область – трасса Киев-Одесса, 223 км (с. Ропотуха) и с. Софиевка.

м. Днепр (ул. Шинная).

Все локации с верифицированными защитными сооружениями имеют специальную маркировку в мобильном приложении SOCAR, благодаря чему путешественники могут оперативно корректировать свой маршрут с учетом факторов безопасности. Двери укрытий являются бесплатными и открытыми для каждого, кто в этом нуждается, – отмечают в компании.