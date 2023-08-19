Смертоносные чипы: несмотря на санкции, Россия получает американские и европейские компоненты для ракет и другого вооружения, которое убивают украинцев

Российские крылатые ракеты, выпущенные 15 августа по украинским городам, содержат десятки иностранных компонентов, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В частности, в ракетах Х-101, которые по маркировке были изготовлены россиянами в апреле этого года, насчитали 30 не российских микросхем.

Видео дня

Еще раньше Conflict Armament Research (CAR) – британская исследовательская организация, отслеживающая поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования в зоны конфликта, задокументировала электронные детали с маркировкой американской компании, которые присутствовали в российском барражирующем боеприпасе Lancet, который также был изготовлен уже после введения ограничений.

OBOZREVATEL разбирался, как и почему РФ имеет возможность обходить санкции, получая иностранные чипы и микросхемы для производства ракет.

Начав войну на Украине, Россия попала под санкции США и ЕС. Однако после полутора лет войны можно констатировать – агрессор получает практически все необходимое для продолжения производства смертоносного вооружения, снабжая себя технологиями. Только за первую половину 2023 года Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний более чем на 0,5 млрд долларов, которые использует для производства ракет и других видов оружия. Анализ торговых данных показывает, что продукция, произведенная в ЕС и США, поставляется через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Кыргызстан или Казахстан.

Выгода для всех

На первый взгляд, внедренные санкции кажутся эффективными. Экономика России сократилась, банки и компании отрезаны от международных финансовых и торговых систем, а ограничения на европейские и американские технологии ослабили ключевые российские отрасли. Но информация, собранная женевским Trade Data Monitor, указывает на то, что некоторые подпадающие под запрет товары, особенно чипы, полупроводники, микросхемы, перенаправляются в Россию через третьи страны, многие из которых резко изменили свои торговые привычки после начала полномасштабного вторжения.

Данные показывают, что Турция, ОАЭ и страны Таможенного союза помогают РФ. В некоторых случаях экспорт продукции, которая могла бы быть использована в военных целях в Украине, вырос с нуля до миллионов долларов.

К примеру, Казахстан в прошлом году экспортировал в Россию полупроводников на сумму 3,7 миллиона долларов по сравнению с 12 000 долларов за год до начала войны. Армения в 2022 году импортировала из Европейского Союза больше стиральных машин (имеют компоненты, которые можно использовать в производстве вооружения), чем за последние несколько лет вместе взятых.

Зеленый свет товарам двойного назначения

Российская оборонная промышленность критически зависит от зарубежных микрочипов и процессоров. Например, в крылатой стратегической ракете Х-101, являющейся одной из самых современных ракет на вооружении армии РФ, присутствуют процессор Intel, чипы Xilinx и Texas Instruments, трансивер Analog Devices Inc, – сообщает российское независимое медиа "Верстка", получившая возможность изучить закрыты данные русской таможенной статистики.

По опубликованным фактам расследования, все эти компоненты беспрепятственно поступают в Россию и по сей день. Так, за последние полгода российские власти растаможили компоненты американских Analog Devices Inc. на сумму свыше 98 млн долларов, Xilinx – более 75 млн, Microchip Technology – более 42 млн, Texas Instruments – на 38 млн, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников – на более 28 млн долларов. За это время в Россию попала продукция Marvell (производитель чипов) на сумму более 11 млн долларов, Cypress Semiconductor – более 3,8 мл и Atmel – более 2,7 млн долларов.

Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму свыше 169 млн и 35 млн долларов соответственно. Практически вся западная электроника отправляется в Россию через Китай и страны Таможенного союза.

К слову, чипы Xilinx применяются не только в ракетах. Так, компания "СМТ-Айлогик", входящая в сеть поставщиков для производства БПЛА "Орлан", ввезла с начала года чипы этой фирмы почти на 1,6 млн долларов.

Но чипы не единственный вид запрещенной продукции, остро необходим российской оборонной промышленности. Санкции касаются сотен позиций, важных для ВПК агрессора. К примеру, компания "Униматик" с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской OMV и немецкого Arinstein почти на 5 млн. долларов. Причем в некоторых случаях отправителем выступала компания-производитель, несмотря на то, что именно этот вид продукции находится под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных госзаказчиков "Униматик" является завод №9 – ведущий в России производитель пушек, – сообщает "Верстка".

Как работают пути доставки

Схема поставок в Россию санкционных товаров в основном выглядит достаточно просто. В третьей стране регистрируется компания, которая либо выкупает на рынке требуемый товар, либо сама заказывает непосредственно у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем-основателем более надежный, потому что некоторые поставщики за этим следят.

Для части снабжения активно используются ОАЭ и особенно страны бывшего Союза. Российская торговля с этими странами значительно выросла. К примеру, экспорт из Армении в Россию вырос на 187% за 2022 год. Экспорт из Кыргызстана вырос на 250%. Причина проста – эти страны транзитны для санкционных товаров.

Санкции действуют недостаточно эффективно

"Проблема ввоза в РФ продукции, которая затем используется агрессором для производства вооружения, сегодня очень актуальна, – говорит глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. – Есть "лазейки", в том числе и для западных компаний, которые, например, являются производителями микросхем, используемых в российских ракетах. Некоторые страны и компании понимают, что они обходят эти ограничения, формально не нарушая законодательство ЕС. Больше всего такой продукции поступает через страны, которые не ввели против РФ санкции. К примеру, те же представители Таможенного союза в два-три раза увеличили импорт западной продукции, которая затем идет в РФ. Так, Кыргызстан увеличил импорт из Польши (4,27 раза), Нидерландов (2,51 раза), Великобритании (6,81 раза) и Финляндии (8,13 раза). Та же история с Казахстаном и Арменией. Неужели непонятно, почему именно происходят такие процессы, ведь они начались только после начала полномасштабного вторжения России и наложения санкций на нее".

По словам Сергея Кузана, на сегодняшний день есть много путей, позволяющих России обходить экономические и технологические ограничения, что нарушает в целом принципы, на которых вводились эти санкции. И все же можно проверить и остановить цепи снабжения. По его мнению, ограничения должны быть введены не только в отношении российских компаний, но и в отношении стран, помогающих РФ их обходить. Как раз 11 пакет санкций, принятый Европейским Союзом, направлен против так называемых "третьих" стран.

"В последних санкционных пакетах ЕС предложения украинской стороны, как предотвратить обход санкций, составляют 20-40%, – говорит Сергей Кузан. – Надеемся, что это принесет результат. Пока же можно констатировать тот факт, что некоторые ведущие страны не решаются на жесткие санкции в отношении РФ. Основная причина – экономическая выгода их компаний. Но в Украине уже второй год идет полномасштабная война, тысячи людей гибнут. Для реального ограничения таких поставок нужна политическая воля правительств стран, компании которых производят нужную России продукцию, например, по обороту грязных средств уже давно существует жесткий контроль, хотя в этом направлении работать значительно сложнее, чем отслеживать поставки тех же чипов или микросхем. На сегодняшний день только Латвия ввела уголовную ответственность за нарушение санкций, в то время как другие страны ЕС этого не сделали. Все возможно, главное – наконец понять, насколько это важно для Украины", – подытожил Сергей Кузан.