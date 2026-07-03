Smart Energy потеряла большую часть добычи газа и приостановила инвестиции на сумму 3,2 млрд грн из-за блокирования работы, – Заец

Из-за санкционных ограничений и блокировки части специальных разрешений компания Smart Energy сократила добычу газа более чем в 10 раз и была вынуждена приостановить инвестиционную программу на 3,2 млрд грн.

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Об этом заявил генеральный директор группы Алексей Заец.

По его словам, если до полномасштабного вторжения компания добывала более 1 млн кубометров газа в сутки, то сейчас – около 60 тысяч кубометров.

Он также сообщил, что из-за остановки части активов государство в сумме потеряло почти 3 млрд грн налоговых поступлений и сотни миллионов кубометров газа.

"За время первой остановки государство потеряло 195 млн кубометров газа и 1,65 млрд грн налогов. После повторной блокировки активов британской Enwell Energy потеряли еще 85 млн кубометров газа и 1,2 млрд грн налоговых поступлений", – отметил Заец.

После частичной разблокировки активов в 2024 году компания подготовила новую программу развития на 2025 год.

"Мы запланировали инвестиции в размере 3,2 млрд грн – это бурение новых скважин, строительство и модернизация производственных мощностей. Но после новой приостановки действия специальных разрешений реализация программы стала невозможной", – заявил генеральный директор Smart Energy.

В компании отмечают, что в настоящее время простаивают активы британской Enwell Energy, которая более 15 лет работает в Украине и инвестировала в развитие газодобычи более $450 млн, хотя сама компания не находится под санкциями. Заец также напомнил, что в 2024 году государство уже применяло механизм, который позволил возобновить работу части харьковских активов без отмены персональных санкций. В компании считают, что аналогичный подход позволил бы возобновить работу и полтавских активов группы.

Ситуация вокруг газодобычи и инвестиций в отрасль становится особенно острой в преддверии нового отопительного сезона. Ранее "Нафтогаз" сообщал о планах импортировать до 4,5 млрд кубометров газа для подготовки к зиме, тогда как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стране требуется около $91 млрд инвестиций в восстановление энергетики. На этом фоне вопрос сохранения внутренней добычи и доверия частных инвесторов напрямую влияет на энергетическую безопасность страны.