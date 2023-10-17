'Скорость поступления инвестиций зависит от работы НАБУ и САП': Прицкер пообещала посещать Украину чаще

В понедельник, 16 октября, Украину посетила специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Она встретилась с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александром Клименко.

Об этом сообщили на официальной странице НАБУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Также на встрече присутствовали посол США в Украине Бриджит Бринк и старший советник государственного секретаря США Нед Прайс.

Во время нее говорилось, что от эффективности работы НАБУ и САП зависит объем и скорость поступления инвестиций в восстановление нашей страны.

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США всесторонне поддерживают проведение антикоррупционных реформ в Украине. Кривонос и Клименко со своей стороны рассказали о законодательных инициативах, необходимых для эффективной работы антикоррупционных институтов.

В первую очередь, речь идет об увеличении штата НАБУ на 300 работников, чтобы усилить присутствие в регионах, создании экспертного учреждения при Бюро и реализации права НАБУ на независимое прослушивание. Также на встрече говорили о необходимости отмены так называемых "правок Лозового", усовершенствовании механизма экстрадиции и усилении институциональной способности НАБУ и САП.

Во время встречи с журналистами на заводе Coca Cola в Киевской области Прицкер сказала, что ее встречи в Киеве были очень продуктивными. Она сообщила, что намерена часто посещать Украину для того, чтобы налаживать отношения между американскими инвесторами и украинским правительством и бизнесом.

"Привыкайте видеть меня здесь, потому что я вернусь", – пообещала она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече со специальной представительницей президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. С ней гарант обсудил защиту нашей энергетики от российских атак, в том числе этой зимой, макрофинансовую поддержку, восстановление, защиту инвестиций от рисков войны и привлечение частного бизнеса.

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