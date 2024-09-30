Скидки на горючее от UKRNAFTA и Ощадбанка: стало известно, сколько людей приняло участие в акции 'Моя выгодная заправка'

Тысячи людей воспользовались осенними скидками на горючее от UKRNAFTA и Ощадбанка в течение полумесяца действия акции "Моя выгодная заправка", залив сотни тысяч литров качественного топлива Евро-5.

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Акция проходит до 31 октября включительно. Рассчитывайтесь за горючее на автозаправочных комплексах UKRNAFTA с помощью Mastercard от Сбербанка и получите:

-4 грн/литр на бензин и дизель от цены на потолке АЗК;

-1 грн/литр на сжиженный газ (LPG).

Как это работает: Заправляете автомобиль выбранным видом горючего. На кассе сканируете QR-код в приложении UKRNAFTA. Рассчитываетесь Mastercard от "Ощадбанка".

Важно: это уникальное предложение, которое не сочетается с другими скидками в программах лояльности UKRNAFTA и не действует на приобретение топлива в топливный кошелек приложения или при оплате услугой NaftaPAY возле колонки.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".