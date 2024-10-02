Скандальная зампрокурора Запорожской области вышла из СИЗО: сколько миллионов заплатила

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, которую поймали на взятке в $40 тыс. (более 1,6 млн гривен), вышла из следственного изолятора. 30 октября за женщину внесли 8 млн. гривен залога.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что на свободе на Максименко наложили определенные обязательства:

прибывать к следователям по первому требованию;

не покидать пределы Запорожской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Арест Наталии Максименко: в чем подозревается заместитель прокурора Запорожской области

Натальи Максименко обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 368 УК Украины ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

По данным следствия, Максименко просила $40 тыс. за ряд "услуг", связанных с уголовным производством. В частности, за изменение подследственности, отмену ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

Ее поймали с поличным во время получения денег – в разговоре с ее обличителем она напомнила о ранее высказанном предложении предоставить ей и другим должностным лицам взятки за решение вопроса. В частности, она отказалась отсрочить выплату или разбить ее на несколько частей, поскольку "дважды никто не передает" из-за "коррупционных рисков".

Позже Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал Наталье Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 8 млн гривен залога. Решение 25 сентября приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 23 сентября ВАКС заочно взял под стражу народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!