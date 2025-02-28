Ситуация в энергосистеме ухудшилась: "Укрэнерго" объявило график отключения света на 1 марта
Ситуация в энергосистеме осложнилась после очередной российской атаки. В результате 1 марта по всей стране будут применять графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Почасовые отключения света для бытовых потребителей пока что не планируются, но ситуация может измениться в любой момент.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении.
Так, ограничения мощности для предприятий будут применяться с 14:00-20:00. "Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты", – уточнили в "Укрэнерго".
Энергетики также отметили, что пока что отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Однако ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому украинцев призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго):
Напомним, несмотря на отсутствие почасовых графиков, бытовым потребителям в Украине все же могут отключать свет. Такие отключения связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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