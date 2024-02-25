Ситуация на границе: Зеленский рассказал о действиях правительства, если проблемы с Польшей не решатся

В случае, если проблемы с Польшей на границе не будут решаться, правительство будет защищать украинский бизнес. При этом для государства важно сохранить союз с соседней страной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопросы главреда OBOZ.UA Леси Гасич во время форума. Он добавил, что у него рабочие отношения с представителями польского правительства.

"У нас с Туском рабочие отношения. С Дудой была недавно встреча. Сейчас вы сможете задать себе ответ. Была встреча с Урсулой Фон дер Ляйен... Наше общество и некоторые медиа критиковали нас за такой подход. Я говорил, что любые выборы в Польше не изменят этот вектор, есть внутренняя борьба в Польше.

Я благодарен польскому обществу, который с украинцами. Я бы не хотел, чтобы граница между нами не была границей между обществами… Использовать Украину как давление на европейские институции несправедливо… Для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать наш бизнес", – заявил президент.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские протестующие повредили и высыпали содержание восьми вагонов с украинской кукурузой. Событие произошло под Быдгощом.

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