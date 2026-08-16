Швейцария выделит средства на восстановление Киево-Печерской лавры после удара РФ: подробности

Швейцария выделит Украине финансовую помощь на реконструкцию поврежденных участков Киево-Печерской лавры в результате последнего российского обстрела. Сумма составляет 730 тысяч долларов.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Решение о реставрации исторического памятника было принято после беседы с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.

"Приветствую решение Швейцарии выделить около 730 000 долларов на сохранение Киево-Печерской лавры – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины. Эта поддержка имеет особое значение сегодня. Всего за два месяца до 975-летия Лавры Россия умышленно нанесла удар по этому многовековому святилищу", – написал он в X (бывший Twitter).

Выделение средств также подтвердил делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер после встречи с Эль-Энани и министром культуры Украины Татьяной Бережной.

"Швейцария выделяет 600 000 швейцарских франков совместно с ЮНЕСКО, чтобы помочь защитить и восстановить этот уникальный объект культурного наследия", – сообщил он.

Охрана Лавры будет усилена

Отметим, что во время вчерашнего празднования 975-летия Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о защите украинских национальных святынь. По его словам, к Дню Независимости Украины будет подготовлен соответствующий закон, о чем уже было обсуждено с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Я прошу парламентариев поддержать закон, чтобы четко определить, что является нашими святынями и какие меры необходимы для их защиты на всей территории Украины. И чтобы этот статус национальных святынь, который будет закреплен законом, дал больше возможностей командам наших святынь, всем, кто работает для защиты украинского наследия, чтобы это стало для них поддержкой как в условиях труда, и в финансовых возможностях, и в политических и юридических возможностях для защиты святынь, наших музейных коллекций, нашего наследия", – сказал он.

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате атаки на столицу было повреждено здание собора. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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