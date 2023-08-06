Шмыгаль не на первом месте: в Кабмине раскрыли зарплаты министров, кому платят больше всех

Премьер-министр Денис Шмыгаль за июль получил "чистыми на руки" зарплату в 66,32 тыс. грн. Столько же составили доходы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра реинтеграции Ирины Верещук. Но это не самые высокие зарплаты в Кабмине.

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Из должностных окладов этих троих топ-чиновников было вычтено по 16 тыс. грн, без учета этой суммы их оклады составляют по 82,3 тыс. грн, свидетельствуют данные, которые раскрыл Кабинет министров.

Однако больше всех в июле заработал госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Фактически он получил 84,57 тыс. грн, имея должностной оклад 40,1 тыс. грн. Дело в том, что Ярема получает ряд надбавок:

за ранг (800 грн);

за выслугу лет (15,64 тыс. грн);

за выполнение особо важной работы (40,5 тыс. грн);

за работу с тайными документами (8,02 тыс. грн).

Должностной оклад министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66,69 тыс. грн. Дополнительные еще 15,69 тыс. грн ему начислили за командировку, поэтому суммарная зарплата после вычета налогов составляла, как у Шмыгаля, 66,32 тыс. грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил "на руки" 66,34 тыс. грн. Его оклад составляет 70,79 тыс. грн, но к нему добавили еще 11,73тыс. грн за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16,09 тыс. грн.

Министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила 66,32 тыс. грн. К ее должностному окладу в 62,8 тыс. грн добавились 19,62 тыс. грн "командировочных".

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заработал 65,24 тыс. грн. Его должностной оклад составляет 78,46 тыс. грн, к нему добавились 2579 грн отпускных. Из общей суммы было уплачено 15,8 тыс. грн налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом зарплаты украинских IT-специалистов в десятки раз превышают зарплаты чиновников центральной власти и местного уровня. Например, на должности Director of Engineereing платят $7300 (более 267 тыс. грн), что в 10,4 раза выше зарплаты президента Украины ($700, 25,6 тыс. грн).

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