Один из крупнейших производителей сигарет в Украине приостановил производство: фабрика пострадала от атаки со стороны РФ

В Украине российская атака привела к остановке производства на киевской табачной фабрике Imperial Brands – предприятие пострадало от удара беспилотников, но все его сотрудники остались невредимыми. Точные масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны, а за несколько дней до этого российские дроны также атаковали фабрику BAT в Прилуках, где возник пожар.

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Об атаке на киевскую фабрику сообщили NV Бизнес в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что самое важное – это то, что все сотрудники предприятия остались невредимыми.

Фабрика Imperial Brands в Киеве приостановила работу

В Imperial Brands пока воздерживаются от конкретных оценок ущерба. По словам представителей компании, сразу после атаки невозможно полностью определить масштабы последствий, поэтому окончательная оценка требует времени. Из-за этого пока неизвестно, когда именно предприятие сможет возобновить производство.

Компания также не называет предварительных сроков возобновления нормальной работы фабрики. Таким образом, остановка касается непосредственно производственного процесса на киевском предприятии.

Что известно о компании

Киевская табачная фабрика вошла в состав Imperial Tobacco Group еще в 2002 году. С тех пор компания инвестировала в производство в Украине более 50 млн фунтов стерлингов.

Imperial Brands — британская международная табачная компания, входящая в четверку крупнейших производителей табачной продукции в мире. Ее продукция представлена примерно в 120 странах, а общее число сотрудников компании составляет около 25 тысяч.

По данным аналитической системы YouControl, совокупная выручка ООО "Империал Брэндс Юкрейн" и ООО "Империал Брэндс Продакшн Украина" в первом полугодии 2026 года составила 12,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на 20,1%. В то же время рост выручки не сопровождался увеличением прибыли. Напротив, совокупная чистая прибыль украинских компаний Imperial Brands за первые шесть месяцев 2026 года сократилась на 37,4% — до 411,2 млн грн.

Это не первый удар по крупному табачному производству

Атака на фабрику Imperial Brands в Киеве произошла вскоре после удара по другому крупному предприятию табачной отрасли в Украине. 7 сентября российские беспилотники атаковали табачную фабрику "ОАО-Прилуки" в Черниговской области. Предприятие входит в состав международной корпорации British American Tobacco (BAT).

После атаки на территории фабрики возник пожар. По предварительной информации, работники предприятия не пострадали. Как сообщили сотрудники, во время атаки они находились в укрытии.

В то же время сообщалось о пострадавшей местной жительнице, которая находилась на остановке неподалеку от предприятия. По информации, приведенной Forbes Ukraine со ссылкой на данные с места происшествия, у одной из работниц из-за пережитого удара возникла острая реакция на стресс, ей оказали помощь.

В BAT сообщили, что команда компании оценивает степень повреждений производственных и складских помещений и принимает необходимые меры для обеспечения стабильности бизнес-процессов. Дополнительную информацию о последствиях атаки и дальнейших шагах компания обещала сообщать после получения новых данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после российской атаки 8 сентября был существенно поврежден завод REEVA в Белой Церкви, из-за чего компания временно не может производить и отгружать продукцию. Вермишель и картофельное пюре REEVA могут стать менее доступными на полках магазинов, однако производитель заявляет, что работает над сохранением запасов, рабочих мест и скорейшим возобновлением работы.

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