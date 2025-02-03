Сеть ОККО уплатила за год более 21 млрд гривен налогов

По итогам деятельности в 2024 году компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно заплатили 21,1 миллиарда гривен налогов в бюджет и государственные фонды. Это на 5,6 миллиарда гривен, или на 36% больше, чем в 2023 году.

– Суммарно за три последних года группа ОККО заплатила в бюджет 44 миллиарда гривен. Фактически, при нынешних обстоятельствах, это в том числе и наш вклад в усиление обороноспособности государства. Кроме того, еще 2,4 миллиарда гривен в качестве помощи мы направили на закупку оружия и техники для ВСУ, буквально на днях передали вместе с фондом "Повернись живым" 10-й комплекс разведки и уничтожения Пульстрон, продолжаем бесплатно кормить военных на прифронтовых АЗК, принимаем участие в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры и развитии безбарьерного общества, – отмечает вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

Из общей суммы уплаченных в прошлом году группой ОККО налогов 4,717 миллиарда гривен приходится на налоги с операционной деятельности (такие, как налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование). Еще 16,482 миллиарда гривен – это налоги, уплаченные при импорте товаров. Их объем зависит от того, импортирует ли компания топливо напрямую или покупает на внутреннем рынке уже растаможенный ресурс.

Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива через АЗК ОККО составил в 2024 году 3,35 гривны, тогда как в 2023-м было 2,58 гривны. Уплата налогов в пересчете на 1 АЗК компании в 2024 году выросла до 11 миллионов 823 тысячи в целом за год, что на 20% больше, чем фиксировалось в 2023 году.

Если брать отдельно четвертый квартал 2024 года, то общая сумма уплаты налогов за этот период составила 5,892 миллиарда гривен. Из них 1,240 миллиарда гривен – это налоги с операционной деятельности и 4,652 миллиарда гривен – уплаченные на таможне.