Сеть обмена валют KИТ Group выросла до 96 пунктов: Белая Церковь стала 30-м городом на карте

KИТ Group, один из лидеров рынка обмена валют и финансовых сервисов в Украине, продолжает активное расширение своей сети.

Как сообщила пресс-служба компании, с 29 апреля ее первое отделение в городе Белая Церковь на Киевщине уже предоставляет услуги по обмену валют. Теперь сеть оператора с национальным покрытием KИT Group насчитывает 96 пунктов обмена валют в 30 городах страны.

"Открытие в Белой Церкви — очередной шаг в реализации стратегии KИТ Group по усилению присутствия в ключевых городах Украины для удовлетворения спроса среди украинцев на качественные современные финансовые услуги. Целью географического расширения присутствия KИТ Group является обеспечение еще более широкого доступа украинцам к сервисам, отвечающим наиболее высоким стандартам отрасли", — сообщили в пресс-службе компании.

Отделение в Белой Церкви оформлено в новой бренд-айдентике. Это часть масштабного ребрендинга KИT Group, подчеркивающего позиции компании как инновационного лидера на рынке небанковских финансовых услуг.

Сеть обеспечивает своим клиентам уникальные сервисные опции:

Онлайн-фиксацию курса валют на 60 минут – через официальный сайт, телеграм-канал или службу поддержки клиентов. Это инновационное для украинского рынка обмена валют решение позволяет клиентам спланировать лучшее время обмена для получения наиболее выгодных условий, что особенно актуально при динамических изменениях курсов.

– через официальный сайт, телеграм-канал или службу поддержки клиентов. Это инновационное для украинского рынка обмена валют решение позволяет клиентам спланировать лучшее время обмена для получения наиболее выгодных условий, что особенно актуально при динамических изменениях курсов. Специальные условия для оптового обмена валют – выгодные предложения для клиентов с крупными объемами операций.

Новое отделение в городе Белая Церковь работает по адресу ул. Григория Ковбасюка, 1 — это удобная локация в центре города рядом с популярными торговыми центрами и супермаркетами. Пункт обмена открыт ежедневно: с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Подробную информацию о работе этого и других отделений сети и условиях проведения операций, а также консультации можно получить в центре поддержки клиентов KИT Group по номеру 0 800 331957.

Удобное расположение отделения сети, высокие стандарты обслуживания от рыночного лидера, выгодные условия обмена валют и персонализированный подход – это ключевые преимущества, которые предлагает сеть KИT Group.

В 2024–2025 годах компания активно расширяет географию охвата. Новые отделения компании уже работают в Черновцах, Ивано-Франковске, Одессе, Каменском, Умани, Чернигове, Кривом Роге, а теперь и в Белой Церкви.

KИТ Group — международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, флагманским направлением которой является обмен валют. По оценке Национального банка Украины, компания входит в число крупнейших операторов рынка по размеру капитала, уплаченным налогам и финансовым результатам.

KИТ Group была признана "Надежным технологическим партнером по обменным операциям" по версии Banker Awards 2024, а в 2025 году получила награду "Лидер финансового рынка" среди небанковских учреждений по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".