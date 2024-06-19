Сеть Glusco под управлением 'Укрнафты' нарастила проливы в 1,5 раза

Более 35 миллионов гривен в госбюджет, увеличенный в 2,5 раза доход от аренды АЗК и в 1,5 раза большие проливы на функционирующих заправках - результаты первых месяцев работы сети Glusco под управлением "Укрнафты".

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Доход, который получила компания от аренды АЗК, вырос с 5,8 млн грн в январе-феврале до 14,1 млн грн в мае этого года.

Комплексы Glusco под управлением "Укрнафты" нарастили проливы с 4,7 млн. литров в январе-феврале до 6,8 млн. литров в мае 2024-го, то есть почти в 1,5 раза.

Кроме того, с января 2024 года "Укрнафта" платит АРМА, то есть в госбюджет, ежемесячные платежи в размере 7 млн грн. Уже перечислено 35 млн. грн.

Напомним, в марте 2024 года после подписания актов приема передачи с Агентством по розыску и менеджменту активов "Укрнафта" вступила в управление активами Glusco.

Сейчас уже под брендом UKRNAFTA работает 85 АЗК сети. 35 из них – в Киеве. Там уже действуют сервисы компании – в частности, NAFTAКарта и мобильное приложение.

Еще 28 заправок находятся в аренде.

Все АЗК оборудованы магазинами и предлагают полный спектр товаров: там можно перекусить, выпить кофе и чая, приобрести сопутствующие товары.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".