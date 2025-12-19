Sense Bank расширил линейку кредитных решений для аграрного сектора

Для поддержки аграрного бизнеса Украины Sense Bank и агротехнологическая компания-импортер и национальный оператор рынка минеральных удобрений "Агрохимтехнологии" подписали договор о сотрудничестве, в частности, о внедрении совместной партнерской программы кредитования "Поле возможностей с удобрениями от Агрохимтехнологии и выгодным кредитом от Sense Bank от 0,01% годовых".

По условиям партнерской программы будет действовать пониженная процентная ставка от 0,01% годовых. Кроме того, партнерская скидка применяется к государственной программе кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть процентная ставка по программе составляет 11,5% годовых для микробизнеса вместо 13%, 13,5% годовых – для среднего бизнеса вместо 15%.

"Для аграрного бизнеса доступ к оборотным средствам в нужный момент, без залога, очень важен. Именно поэтому Sense Bank вместе с Агрохимтехнологией создали партнерскую программу, которая сочетает выгодные условия финансирования с возможностью своевременно обеспечить хозяйства качественными минеральными удобрениями. Гибкий график погашения, минимальная ставка и быстрое принятие решения позволяют аграриям планировать сезон без лишних финансовых рисков", – подчеркнула Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

Кредит будет предоставляться сроком до 12 месяцев с процентной ставкой 0,01% годовых. Комиссия составит 0% или 1,25%, в зависимости от выбранной программы финансирования. Кредит без залога будет предоставляться до 10 миллионов гривен. Подробно об условиях по ссылке.