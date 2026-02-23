SCM Ахметова за четыре года войны направили на помощь Украине 13,5 млрд грн

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, программы для защитников Мариуполя и их семей, а также для ветеранов, развитие образования, поддержка гражданского населения и громад, а также проекты памяти и адвокационные проекты.

Помощь защитникам Украины реализуется системно, в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны бесплатно получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, топливо и другие необходимые вещи. В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 900 стальных блиндажей для бойцов на передовой. На их основе уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО. Также металлургическая группа из собственной стали изготавливает антидронные решетки-защиту для западной и украинской техники – Abrams-ов, Leopard-ов, Bradly, m113, "Казаков" и других.

ДТЭК предоставил бесплатную электроэнергию более чем 100 объектам критической инфраструктуры, включая больницы, военные объекты, хлебопекарни и водоочистные сооружения в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. Несмотря на ежедневные атаки России, ДТЭК производит и распределяет критически важную электроэнергию для миллионов граждан, предприятий и государственных учреждений, поддерживая жизнь во время войны. Ежедневно инженеры ДТЭК Сети работают под обстрелами, чтобы восстановить электросети и подстанции, атакованные Россией. На сегодняшний день они вернули свет в более 26 миллионов домов в регионах, пострадавших от боевых действий.

Гуманитарный блок помощи сосредоточен на поддержке гражданских украинцев, ветеранов и защитников Мариуполя. Для усиления эффективности в этом блоке ресурсы и экспертиза Фонда Рината Ахметова были интегрированы с ОО "Сердце Азовстали", чтобы стать центром всей благотворительной работы SCM и сердцевиной программ поддержки защитников Украины.

Напомним, Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл и реализует новые проекты по помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Предоставляет обогреватели, помощь в обустройстве социального жилья для семей переселенцев.

На проект комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали" Ринат Ахметов выделил около 2,2 млрд грн.

Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группой инвалидности получают собственное жилье. В планах на 2026 год – предоставить 100 квартир защитникам Мариуполя. Таким образом за 3 года квартиры получат 400 защитников и защитниц. Также проект внедряет программу "Будущее" – комплексную поддержку в адаптации к гражданской жизни и самореализации защитников.

Системную помощь развитию детского футбола, спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу.