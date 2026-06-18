С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК инвестировала 2,4 млрд евро в энергетику Украины.

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Об этом заявил Сергей Коваленко, генеральный директор компании D.Solutions, входящей в Группу ДТЭК.

"2,4 миллиарда евро мы инвестировали за последние четыре года. То есть я говорю о Ринате Ахметове и группе ДТЭК, и именно в энергетику", – заявил он.

Коваленко назвал три основных направления инвестиций.

Первое направление – восстановление теплоэлектростанций, поврежденных или разрушенных в результате вражеских атак.

Вторым направлением Коваленко назвал строительство новых мощностей "зеленой" энергетики, в частности солнечной и ветровой генерации.

И третьим направлением он назвал модернизацию и развитие электросетей, а также создание IT-систем.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали крупнейшим инвестором в экономику Украины.