С начала года ДТЭК ввел в работу пять угольных лав для обеспечения ТЭС топливом: подробности

С начала 2025 года шахтеры ДТЭК ввели в работу пять угольных лав, чтобы теплоэлектростанции были обеспечены углем.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем отмечается, что для подготовки тепловой генерации к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону, с начала года шахтеры ДТЭК Энерго уже ввели в работу 5 новых лав. Две из них – в апреле.

"Наша задача остается неизменной – делать все для более надежной работы энергосистемы. Понимаем, что особенно летом, а затем и во время следующего отопительного сезона, работа тепловой генерации традиционно будет очень востребована. Добыча топлива для ее нужд требует тщательного планирования и последовательности во всех процессах. Запуск новых лав – это основа для добычи, соответственно, надежной работы генерирующих мощностей, особенно в пики потребления", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) – 18 млрд грн.