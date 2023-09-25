С Коболева сняли браслет в деле о премиях "Нафтогаза": что означает решение ВАКС

Бывшему главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву изменили меру пресечения в деле о премиях за победу в арбитраже над российским "Газпромом". В частности, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) постановил снять браслет и уменьшить залог до "уровня фактически внесенного". Таким образом, Коболев сможет без браслета свободно передвигаться по территории Украины.

Заседание ВАКС состоялось 25 сентября. О решении сообщил сам Коболев в Facebook. Также постановление суда разъяснили OBOZREVATEL в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Коболева.

Это было уже второе заседание по изменению меры пресечения Коболеву. Ходатайство подавала сторона защиты. Так, адвокаты просили сменить меру пресечения с залога на личное обязательство на 1 день. Однако суд удовлетворил их ходатайство только частично.

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Тем не менее, решение важное, отмечает Коболев. Так, по словам адвокатов, залог был уменьшен с 229,25 млн до 107,13 млн грн – именно такая сумма уже была внесена. "Разрешено снять браслет и свободно передвигаться по Украине", – рассказали адвокаты.

Рад ограничений остался в силе. Коболев по-прежнему обязан:

не выезжать за границу;

не общаться со свидетелями;

сдать паспорта;

являться к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по каждому их требованию.

Суд принял решение после того, как адвокат Коболева, партнер "Миллер" Алексей Носов на судебном заседании 22 сентября предоставил показания членов набсовета "Нафтогаза". Они подтвердили, что решение о премиях осознанно принимал именно набсовет с соблюдением законодательства.

"Сторона защиты самостоятельно обратилась с адвокатским запросом к членам Наблюдательного совета и получила ответы на ключевые вопросы по делу, подтверждающие отсутствие противоправных действий со стороны Андрея Коболева. В частности, мы получили ответ от миссис Клер Мэри Джоан Споттисвуд и мистера Бруно Лескуа", – сообщили OBOZREVATEL в юридической компании "Миллер".

Члены набсовета, в частности, подтвердили, что были ознакомлены с нормами украинского законодательства относительно назначения премий. Речь идет о правительственном постановлении № 859 от 19.05.1999 г., которое на момент принятия решений не регулировало действия набсовета "Нафтогаза".

Кроме того, на всех заседаниях набсовета присутствовал независимый юридический советник, "дающий рекомендации по законности выплаты премии". Согласно показаниям Споттитсвуд, решение о выплате бонусов Коболеву и их размере принимал председатель Комитета по вопросам назначений и вознаграждений (RemCo, часть наблюдательного совета).

Члены Наблюдательного совета отмечают, что сам Коболев не был вовлечен ни в один из этапов процесса определения размера собственной премии. "Из-за того, что он находился в конфликте интересов, его (Андрея Коболева. – Ред.) попросили выйти из комнаты, когда обсуждали общую сумму бонусов и его личную премию", – сказала Споттитсвуд.

Лескуа подтвердил ее показания. "Господин Андрей Коболев не был вовлечен ни на одном этапе в процесс определения размера собственной премии", – заявил он.

Напомним, расследование по делу Андрея Коболева началось в 2018 году. В январе 2023 года за получение премии Коболеву было вручено сообщение о подозрении.

При этом до объявления подозрения сторона обвинения не провела допрос членов наблюдательного совета, непосредственно принимавших решение о назначении и выплате премии, отмечают адвокаты.

"Только в конце апреля 2023 г. следственные органы направили запросы на получение международной правовой помощи для проведения допросов членов Наблюдательного совета. То есть расследование длилось 5 лет, и только после уведомления о подозрении следственные органы направили запросы на получение международной правовой помощи... По нашей информации, в настоящее время был проведен допрос только одного члена наблюдательного совета", – говорится в сообщении компании "Миллер".

Как сообщал OBOZREVATEL, подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что экс-глава "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

При этом следственный судья ВАКС пришел к выводу, что подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно, а мера пресечения назначаться не должна. Позже это решение отменили судьи апелляции Высшего антикоррупционного суда, которые удовлетворили требование прокуратуры и назначили Коболеву залог в 229 млн грн.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко тоже покинул должность, его заменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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