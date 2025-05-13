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С 2025 году ДТЭК уже изготовил 735 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи

Мария Шевчук
Экономика
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С 2025 году ДТЭК уже изготовил 735 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи

За четыре месяца 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 735 тысяч запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, в январе-апреле этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1136 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – три новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров более 735 тысячами запчастей и комплектующих.

"Мы уже активно готовимся к следующему осенне-зимнему периоду. Потому что главная задача – пройти его как можно надежнее. Для этого наши машиностроители обеспечивают шахтеров необходимой техникой и сотнями тысяч запчастей, от которых зависит надежность угледобычи, а затем – работа тепловой генерации, особенно в пики потребления электроэнергии", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.