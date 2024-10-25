"С 1 декабря украинцы получат по тысяче гривен": президент рассказал о новой программе поддержки и подготовке к зиме

Президент Владимир Зеленский поручил с 1 декабря ввести новую программу поддержки украинцев. Государство должно выделить по тысяче гривен на человека; потратить их можно на определенные услуги.

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Это оплата коммуналки, билетов на поезда, украинских лекарственных средств, украинских книг, культурных услуг или донатов для Сил обороны. О новой инициативе глава государства рассказал вечером в пятницу, 25 октября, в традиционном обращении к гражданам.

"Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Многие работы в энергетике – это защита объектов, работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся громады. Готовятся военные. И кроме таких системных вещей есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей", – отметил Зеленский.

Он дал поручение правительству ввести с 1 декабря новую Е-поддержку, "которая будет ощутима для каждой семьи в Украине".

"Для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен. И средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества. Билеты – это "Укрзалізниця". Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных – волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям", – сообщил президент.

Также в обращении он рассказал о длительном совещании с военными, разведкой, секретарем СНБО, чиновниками и Офисом по итогам недавней встречи с представителями гражданского общества.

"Были на той встрече вопросы о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить", – объяснил Зеленский.

В частности, по итогам совещания должен появиться специальный формат технологической ставки – ради больших и современных возможностей наших воинов. Акцент будет на дронах, в том числе и тех, которые могут сбивать "Шахеды" и другие российские беспилотники. В целом обсуждалось множество военных вопросов.

Президент поручил ГУР и СБУ активизировать вопрос освобождения из российского плена гражданских лиц, ведь сейчас "результаты недостаточны", заявил Зеленский.

"Обработали также и вопросы некоторых необходимых законодательных изменений, а также санкционной политики, нашей дипломатии. За пару недель заслушаю результаты", – сообщил он.

25 октября глава Украины встретился с новыми послами государств-партнеров, принял верительные грамоты представителей Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Исландии и Литвы.

"Поговорил с каждым. Мы будем благодарны за совместную работу ради поддержки наших людей, международного права и ради приближения справедливого мира", – отметил президент.

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