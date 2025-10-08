Рынок возобновляемой энергетики требует законодательных решений для урегулирования долгов, – Конеченков

Несмотря на стабилизацию выплат в секторе возобновляемой энергетики, остаются критические неурегулированные проблемы.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Нужно решить вопрос возможной "несинхронной" работы отдельных производителей с марта по октябрь 2022 года, в результате чего НЭК "Укрэнерго" не получало достоверные и верифицированные данные коммерческого учета, необходимые для проведения расчетов. Отсутствие уверенности в около 4% суммы платежа за указанный период не должно останавливать расчет со всем сектором. Для этого должны быть внесены изменения в соответствующий Закон, которые позволят выделить неверифицированные данные из общего расчета и погасить задолженность перед основной массой производителей", – подчеркнул он.

Отдельного внимания требует и проблема небалансов за 2022 год. "Этот вопрос следует урегулировать, в том числе и на законодательном уровне", – добавил Конеченков.

По его словам, задолженность перед производителями возобновляемой энергии необходимо решать комплексно, параллельно с проблемой долгов на балансирующем рынке.

"Задолженность перед производителями возобновляемой энергии следует урегулировать комплексно, параллельно с решением проблемы долгов на других сегментах рынка, в частности на балансирующем рынке", – подытожил председатель правления УВЭА.

В то же время он отметил, что положительные сдвиги в отрасли уже произошли – благодаря установлению экономически обоснованного тарифа для "Укрэнерго" выплаты сейчас осуществляются почти в полном объеме, а выход большинства ветровых электростанций с балансирующей группы "Гарантированного покупателя" сделал сектор более прогнозируемым.

