Рынок электроэнергии во время войны в Украине: главные факторы, которые отпугивают инвесторов

Рынок электроэнергии во время войны вынужденно работает в рамках целой системы шоков и глобальных вызовов.

Видео дня

Он, как и другие рыночные сегменты, не является исключением. В таких же условиях работают и фармацевты, и производители продовольственных товаров, хотя, конечно, каждая рыночная подсистема имеет свою специфику, в том числе и рынок электроэнергии.

Когда-то экономисты Аджемоглу и Робинсон определили два вида структурных факторов, влияющих на любую рыночную систему: это инклюзивные и экстрактивные институты. Инклюзивные – максимально благоприятны для субъектов рынка, то есть участников "рыночной игры". А экстрактивные – наоборот, максимально токсичны.

В общем экстрактивные институты – это внешние влияния третьих лиц, которые не могут быть амортизированы действующими рыночными механизмами.

Проблема украинской экономики – это мало инклюзивных институтов, таких как биржи, саморегулируемые организации участников рынка, третейские суды, рыночные медиаторы, омбудсмены, и одновременно – избыток экстрактивных институтов, таких как суды, чиновники, налоговая, таможня (конечно, в том формате, в котором они существуют сейчас, а не абстрактно).

Рассмотрим действие таких экстрактивных институтов на примере рынка электроэнергии

В условиях тяжелых ударов россиян по энергетической инфраструктуре на рынке возникает постоянный дефицит или генерирующих мощностей, или технических систем по передаче и распределению электроэнергии. И, как это ни странно прозвучит, влияние на цену электроэнергии может быть не только в сторону увеличения.

Удары по генерирующим мощностям могут вызвать дефицит электроэнергии и рост ее цены на основных рыночных площадках. Но в результате ударов по передаточным сетям может возникнуть техническая невозможность поставки электроэнергии в определенные регионы и ее профицит в местах размещения АЭС или коннекторов по импорту. Тогда просто нет возможности поставить электроэнергию покупателю и цена на нее может снижаться.

В рыночных терминах это называется волатильностью – постоянной изменчивостью цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. И именно поэтому прозрачные и стабильные правила игры являются критически необходимыми для функционирования энергорынка. Устойчивое развитие энергетического сектора возможно только при условии наличия понятных, последовательных и долгосрочных правил. Инвесторы готовы вкладывать средства только в среду, где регуляторные условия не меняются произвольно и не пересматриваются задним числом. Отсутствие стабильности напрямую блокирует инвестиции, модернизацию инфраструктуры и развитие новой генерации.

Зато "экстрактивные институты" в виде отдельных чиновников и судебных решений существенно ограничивают право участников рынка реагировать на волатильность, набрасывая им "ценовые путы".

Постановление по делу №920/19/24 установило общий "потолок" изменения цены в 10% и распространило это толкование на уже выполненные контракты 2020–2024 годов.

Ретроспективные судебные решения и непредсказуемое регулирование подрывают доверие к государству и основы рынка. Стабильность и предсказуемость правил – базовое условие инвестиций в энергетику и энергетическую безопасность государства. Практика пересмотра правовых и договорных условий задним числом формирует системные регуляторные риски. Это разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики и отталкивает инвесторов, которые не могут заложить ретроспективные риски в свои финансовые модели.

Чем выше уровень непредсказуемости, тем меньше международных и внутренних партнеров готовы работать на украинском энергетическом рынке. В дальнейшем такая практика неизбежно приведет к монополизации и тенизации рынка.

В то же время надо честно сказать: восстановление энергосистемы невозможно исключительно за счет государственных ресурсов. Текущие вызовы значительно превышают финансовые возможности бюджета. Для восстановления генерации, модернизации сетей и повышения энергетической устойчивости необходимо активное привлечение частного капитала и международных инвестиций.

Без государственно-частного партнерства масштабное восстановление нереалистично. А партнерство возможно только при условии прозрачных, стабильных и понятных правил игры. Государство должно быть партнером, а не грабителем бизнеса.

Отдельная стратегическая плоскость – это децентрализация генерации

Децентрализованная модель уменьшает зависимость от крупных генерирующих объектов и распределительной инфраструктуры, минимизирует риски масштабных отключений и обеспечивает базовую энергетическую стабильность регионов. В условиях регулярных атак это не вопрос идеологии – это вопрос выживания системы.

Отсутствие системного развития децентрализованной генерации создает прямые риски дефицита электроэнергии и теплоснабжения уже в следующие отопительные сезоны.

И здесь возникает диссонанс. Президент и Кабинет министров публично заявляют о необходимости децентрализации энергосистемы. Но отдельные судебные решения с ретроспективным характером фактически нивелируют эти стратегические цели. Отсутствие согласованности между ветвями власти создает системную неопределенность для рынка.

Даже в условиях чрезвычайного положения рынок нуждается в прозрачных и понятных правилах. Кризисные условия могут предусматривать особые механизмы регулирования, но они должны быть логичными, одинаково применяться ко всем и не иметь двойных трактовок. Государственное управление должно руководствоваться простым принципом: чем сложнее времена – тем проще регулирование.

Отсутствие реакции государства на риски ретроспективных решений только усиливает кризисные тенденции. Уход с рынка значительной части энерготрейдеров будет означать сокращение конкуренции и постепенную монополизацию сектора. А это долгосрочные негативные последствия для экономики, тарифообразования и, главное, энергетической безопасности страны.

Именно поэтому необходим прямой системный диалог государства со всеми участниками энергорынка – трейдерами, генерацией, операторами систем распределения. Ключевые принципы такого диалога очевидны:

развитие децентрализованной генерации;

отсутствие ретроспективного применения норм;

формирование единых, стабильных и долгосрочных правил работы рынка.

Иначе вся эта история очень похожа на тотальную "зачистку рынка" от мелких и средних трейдеров. А там, где небольшое количество участников, там и олигопольный сговор.

Вопрос остается открытым: зачем это нужно государству и не пора ли вернуться от экстрактивной логики к инклюзивной – если мы действительно говорим о восстановлении, устойчивости и энергетической безопасности Украины?