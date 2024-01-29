Россияне будут присваивать шахты на временно оккупированной Луганской области: в ОВА раскрыли детали

До января 2028 права на владение или пользование имущественными комплексами предприятий угольной отрасли, которые находятся в государственной собственности так называемой "ЛНР", будут передаваться россиянам без проведения торгов. Соответствующее решение оккупанты приняли еще в декабре 2023 года.

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Об этом рассказали в Луганской ОВО (Областной военной администрации). "Итак, распределение началось. На прошлой неделе подписан первый договор на аренду угольных шахт и оборудования", - отмечается в сообщении.

Речь идет об аренде имущества шахты "Белореченская", горно-обогатительной фабрики, а также производственного подразделения "Краснодонское грузово-транспортное управление". Это достаточно развитый шахтный комплекс, не требующий значительных инвестиций, как, например, многие другие оккупированные в 2014 году шахты.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают подготовку к спектаклю под названием "выборы президента РФ". Сейчас они активно "вербуют" новых членов в партию Владимира Путина "Единая Россия". В частности, на временно оккупированной части Донбасса захватчики навязывают пенсионерам партийные билеты путинской политсилы в обмен на обещания гуманитарной помощи.

OBOZ.UA писал ранее о том, что на временно оккупированных территориях Украины местная "так называемая" администрация не выплачивает зарплату местным шахтерам. Долги перед шахтерами растут. При этом на шахтах дефицит кадров составляет 40%.

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