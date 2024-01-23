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Россияне на временно оккупированных территориях не выплачивают шахтерам зарплату: детали

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
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Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату

На временно оккупированных территориях Украины местная "так называемая" администрация не выплачивает зарплату местным шахтерам. Долги перед шахтерами растут.

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При этом на самих шахтах дефицит кадров составляет 40%. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Следовательно, шахты не выполняют норму добычи и находятся на грани закрытия. "Это очередное свидетельство того, что приносит РФ на ВОТ, а именно: бедность, кризис и пропаганду об улучшении", – отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают вывозить украинских детей из захваченных ими территорий в РФ. Там несовершеннолетних усыновляют граждане страны-агрессора, однако делают это незаконно, ведь маленьких украинцев разлучили с их родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации. Такие дети не могут считаться сиротами и соответственно быть усыновленными.

Соответствующее заявление 22 января сделала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. "Некоторые украинские дети получили гражданство РФ и были усыновлены российскими семьями. Эта практика, похоже, поддерживается российскими государственными служащими на самом высоком уровне", – сказала она.

OBOZ.UA писал ранее о том, что по случаю Дня Соборности Украины во временно оккупированной Макеевке был поднят сине-желтый флаг. Украинскую символику на подконтрольной россиянам территории установили активисты сопротивления "Желтая лента".

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