Россияне повторно атакуют энергоблоки ТЭС, которые ДТЭК возвращал в работу после предварительных обстрелов, – Сахарук

Российские оккупанты повторно обстреливают те энергоблоки теплоэлектростанций ДТЭК, которые до этого энергетики вернули в работу после предварительных массированных атак по энергосистеме.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в комментарии Радио Свобода.

Некоторые блоки мы восстанавливали после первой, после второй, после третьей атаки. Они возвращались в работу и были в работе во время новых атак", – сказал Сахарук.

Он добавил, что в общей сложности было повреждено 8 ГВт мощностей украинской энергосистемы. Это почти 40% от всей имеющейся генерации.

Сахарук отметил, что из-за масштаба разрушений уже нет возможности проходить периоды пиковой нагрузки на энергосистему без ограничений электроснабжения.

Напомним, уже в пятницу 10 мая НЭК Укрэнерго вдвое увеличило время действия ограничений электроэнергии для промышленности. Графики ограничения электроснабжения для промышленности действовали с 18:00 до 7:00 утра на следующий день (13 часов).

Как сообщалось, в энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии.