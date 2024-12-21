Россияне лишились ипотеки и затягивают пояса: из-за путинской войны в РФ инфляция и кризис строительства

В России продолжается рост цен на продукты, практически остановилось ипотечное строительство, зато выросли цены на аренду жилья. Всему виной – бешенные траты на войну и международные санкции. Однако российский президент Владимир Путин этого не признает, обещает россиянам рост зарплат, говорит, что в экономике якобы "все в порядке".

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Стройки остановились

Война, развязанная Россией, и международные санкции сделали свое дело. В уходящем 2024 году россияне уже на себе почувствовали, что такое инфляция и рост цен. Одним из потрясений для жителей РФ и российского бизнеса стало повышений Центробанком ключевой ставки до 21%.

Такой небывалый рост ставки – вынужденная мера, чтобы остановить галопирующую инфляцию в стране. Этот шаг привел к фактической остановке рынка новостроек. Теперь россияне не могут брать кредиты, чтобы вложить их в жилье, потому что они стали слишком дорогими.

А банки предлагают дать взаймы на покупку новой недвижимости в лучшем случае под 25%, но в последнее время – даже под 100%. Фактически стройки в РФ замерли.

Особенно пострадали те, кто на этом зарабатывает десятилетиями. Вместо банков, которым в РФ не доверяют, богатые люди вкладывают свободные средства в недвижимость, чтобы затем ее перепродавать или иметь пассивный доход на аренде.

Теперь им остается либо хранить деньги под матрасом, либо нести в российские банки на депозиты. Но ведь банки в любой удобный момент эти средства могут заморозить – в стране кризис и брать средства на войну уже неоткуда.

"Золотое" масло и дорогие продукты

На "прямой линии" в четверг 19 декабря президент РФ похвастался, что в стране растут зарплаты. И это вызвало возмущение даже у самих россиян. Путину пришлось срочно неуклюже извиняться и говорить, что он имел в виду среднюю цифру по стране.

А растут зарплаты на самом деле только у тех, кто пошли воевать против Украины или работает на войну.

Остальные жители этой страны прибавки в зарплатах не заметили. Зато цены на продукты за последние даже полгода подскочили. Сначала россиян шокировали пачки масла ценой по 300 руб. (150 грн), которые стали так активно воровать из магазинов, что пришлось продавать их как красную икру – со средствами защиты от воров. Не сбило цену даже масло из ОАЭ, Турции и Индии.

Потом подорожали яйца, все молочные продукты. Также серьезно выросли в цене мясо, курятина, рыба, овощи. Картофель стал почти в два раза дороже, морковь и капуста – на 50%. Рост цен на продукты в РФ стал самым большим с ноября 2022 года.

Причина все та же – международные санкции и безумные траты на войну. Хотя российский диктатор это не признает, он заявил на той же "прямой линии", что в стране "просто производят недостаточно продуктов".

Ездить приходится на китайских авто

А хваленое импортное замещение обходится слишком дорого. В страну и так перестали поступать автомобили из Европы, Америки, Японии, Южной Кореи. Остатки распродавали с огромными наценками. Но покупать запчасти и проводить техническое обслуживание своих старых иномарок россияне уже не могут – оригинальные детали если и попадают туда, то стоят в два-три раза дороже.

Приходится переходить на китайский автопром. Но как бы россияне не храбрились, это несравнимо с теми автомобилями, к которым они привыкли.

А тут еще родной ВАЗ подкачал – "Лады-Калины" тоже подскочили в цене. К тому же, в стране повысили так называемый утиль-сбор – налог на утилизацию автомобиля, в результате даже китайские авто выросли в цене на 15-20%. Деньги же на пополнение военного бюджета нужны, а где их брать, кроме как с собственного народа?

Чего ждать РФ в 2025 году

В 2025 году россиян также ждет серьезное подорожание. Так, им придется больше платить за ЖКХ в среднем на 12%. Вырастут цены на бензин и дизель на 14 и 16% соответственно.

Поднимутся цены на билеты в поездах дальнего следования на 20%, в остальных – на 7%. И это при том, что уже в этом году цены на ж/д билеты увеличились на 24%. Так что ездить к морю в оккупированный Крым станет совсем не выгодно.

Снова подорожают продукты – молоко, мясо примерно на 7%. Из-за того, что корма, ветеринарные лекарства, оборудование – все импортное, а на импортозамещении далеко не уедешь. В России уже включили силовые методы давления на рост цен. Например, генпрокуратура РФ не позволила крупным молочным компаниям поднимать отпускные цены. Такой подход может закончиться ухудшением качества продуктов, который в РФ и так оставляет желать лучшего, или закрытием производств и дефицитом.

Кроме того, вырастут цены на лекарства, многие из которых завозятся из-за рубежа и цены привязаны к курсу валют.

Рынок новостроек не возобновится, поскольку ключевую ставку могут поднять до 25%. А вот аренда жилья станет намного дороже, поскольку тем, у кого нет своей недвижимости, жить где-то нужно.