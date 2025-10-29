Пока российский посланник в США Кирилл Дмитриев хвастался, что российская экономика якобы "устойчивее европейской", треть россиян жалуется на нехватку денег на еду. Люди отмечают, что подорожало мясо, масло и даже картофель, которого почему-то стало не хватать.

Видео дня

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Треть россиян не может купить еду

31% россиян признались, что им не хватает денег на элементарное – на еду. Такие данные опроса американской компании Gallup, которая занимается исследованием общественного мнения. Десять лет назад, перед тем как Россия начала военные действия против Украины, эта цифра составляла 17%.

Выше показатели были только во времена пандемии – тогда на нехватку средств на питание жаловались 41-43% жителей РФ.

При этом посланник РФ Кирилл Дмитриев, который срочно примчался в США, чтобы хоть как-то спасти ситуацию после объявления жестких экономических санкций президентом Дональдом Трампом, стал заверять, что экономика страны-агрессора даже сильнее европейской.

Он заявил, что рост ВВП в прошлом году составил 4%, тогда как в Великобритании и Европе – 1%, а рубль якобы стал "самой успешной валютой года".

Без картошки, но зато с икрой

Мнения самих жителей страны свидетельствуют, однако, об обратном. Власти РФ утверждают, что инфляция замедлилась. На самом же деле стоимость стандартной продуктовой корзины, куда входят 15 наименований, за год возросла с 1958,6 руб. (979 грн) до 2 136,9 руб. (1 068 грн).

Подорожали овощи – картофель, огурцы, помидоры, а из фруктов – яблоки. В мае популярный среди пенсионеров овощ – картофель – побил ценовые рекорды, подорожав до 120 руб. (60 грн). В следующем году рост его стоимости ожидается в марте.

Так как хранить овощи в России негде, а картофель еще и страдает от фитофторы, то до весны он может не долежать, поэтому на замену будут завозить дорогие овощи из Египта или Китая.

На 17% возросли цены на молоко и сливочное масло, подсолнечное масло подорожало более чем на 13%, хлеб – на 14%, а куриное мясо – почти на 9%.

Зимой и весной ожидается также подорожание гречки, ведь в этом году ее собрали очень мало.

Интересно, что подешевела в России лишь красная икра, ведь ежедневно покупать ее на обед мало кто может из-за нехватки денег.

Охота за просрочкой и карточки

Самыми нищими в России являются пенсионеры. Им денег едва ли хватает на еду (50-55% от бюджета) и оплату коммунальных услуг (25-30%). Все, что остается, уходит на лекарства.

В интернете можно найти много видео, на которых пожилые россияне выстраиваются в очереди у мусорных контейнеров супермаркетов, ожидая, когда рабочие вывезут тележки с просроченной едой. Затем начинается драка за продукты.

Но не только на мусорках, а даже на приличных российских рынках пенсионеры за небольшие деньги готовы покупать просроченные продукты, чтобы прокормить себя. Например, в Новосибирске на центральном рынке есть целый ряд, где за копейки можно купить просроченные консервы, колбасу, сыр, творог, масло, мясо, сладости. Продукты сюда привозят из супермаркетов.

И таких рынков или киосков с просроченными продуктами в России становится все больше, потому что бабушкам и дедушкам уже давно не хватает денег на еду.

Сейчас в России 8,1% граждан живет за чертой бедности, что на 1,5 млн человек больше, чем в прошлом году. И это только согласно официальным данным. Именно поэтому в России обеспокоились и даже внесли в Госдуму законопроект о продовольственных сертификатах. Фактически хотят вернуть карточки.

По замыслу, на социальную карточку граждан будут перечислять определенную сумму денег, которую можно будет потратить исключительно на еду. Никакого алкоголя не купишь. Но средств будет немного – 30% от прожиточного минимума в конкретном регионе.