Россиян вопреки приказу Путина оставили без дешевой ипотеки

Крупнейшие банки России с 1 июля остановили прием заявок на семейную ипотеку – самый доступный и популярный в стране-агрессоре вид кредитов на недвижимость. Эту программу российский диктатор Владимир Путин требовал продлить до 2030 года, но финучреждения решили иначе.

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Об этом сообщают российские СМИ. Так, по их данным, из 15 крупнейших ипотечных банков РФ заявки на ипотеку принимают лишь в шести, где тоже ставят жесткие условия. Например, кредиты оформляют только тем, у кого есть дети 2018-2023 гг. рождения или дети с инвалидностью.

Причиной фактической остановки программы стало то, что правительство РФ вовремя не утвердило новые параметры семейной ипотеки. Банки теперь либо сообщают, что заявка может быть пересмотрена впоследствии, либо готовы работать исключительно с узким сегментом заемщиков.

"С 1 июля мы приостановили выдачу семейной ипотеки, не принимаем по ней пока и заявки. Как и другие банки, мы ждем новых параметров госпрограммы. Ранее правительство говорило о ее продлении до 2030 года. Правда, пока новые условия работы неизвестны", – рассказали в одном из российский[ банков.

Семейная ипотека под 6% была доступна в РФ с 2018 году. Она была одной из самых популярных способов покупки жилья в новостройке, т.к. обычные ипотечные ставки банков значительно выше.

Госпрограмма должна была завершиться 1 июля 2024 года, но Путин в послание Федеральному собранию поручил продлить ее до 2030 года. Однако окончательный вариант постановления с новыми параметрами семейной ипотеки правительство РФ так и не опубликовало.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют запуск государственной программы аренды жилья с правом выкупа. Она предусматривает, что лицо сначала арендует жилье на ограниченный срок, платя арендные платежи, а затем имеет возможность выкупить его, используя накопленные средства на первый взнос.

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