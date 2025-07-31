Россия ударила по железной дороге в Киеве: что будет с графиком движения поездов

Во время обстрела Киева в ночь на 31 июля Россия повредила железнодорожную инфраструктуру. Это привело к небольшим отклонениям в графике движения городской электрички на правом берегу. Как уверяют в "Укрзалізниці", обстрел не изменил движение поездов дальнего сообщения, но некоторые из них все же идут с задержками.

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О ситуации рассказали в пресс-службе УЗ. Подчеркивается, что сотрудники железной дороги и пассажиры не пострадали.

Главное, что нужно знать

Возможны отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский .

поездов Kyiv City Express в направлении от до станции . Движение на поврежденном участке не перекрыто полностью – там ходят тепловозы. Полноценное возобновление обещали после 9 утра.

Поезда дальнего следования не меняли график, но онлайн-система самой "Укрзалізниці" показывает, что на некоторых рейсах есть задержки почти до трех часов .

. Заметнее всего опаздывают такие рейсы : – № 749/750 Киев-Пасс. – Вена Майн (на 2часа 55 минут); – №17/18 Мукачево – Харьков-Пасс. (2 ч. 48 мин); – №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пасс. (1 ч. 10 мин.); – № 21/22 Львов – Харьков-Пасс. (1 ч. 04 мин.); – №35/36 Одесса-Главная – Перемышль Главный (1 ч. 04 мин.); – №51/52 Киев-Пассажирский – Перемышль Главный (1 ч. 04 мин.); – №103/104 Львов – Краматорск (1 ч. 04 мин.).

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Россия тогда нанесла два удара – второй был нанесен, когда соответствующие службы занимались ликвидацией последствий первого.

Из-за отключения энергопитания пострадала контактная сеть, но движение поездов не останавливалось.

пострадала контактная сеть, но движение поездов не останавливалось. Ранения получили по меньшей мере четыре работника "Укрзализныци".

Конец мая – несколько областей

Массированная атака происходила ночью на 24 мая, Россия задействовала дроны. Тогда в Харьковской области дрон повредил рельсы, движение было временно остановлено для разминирования.

для разминирования. В Сумской области были повреждены рельсы, но движение возобновилось без значительных задержек.

В Славянске Донецкой области обломки FPV-дронов разбили стекла в электропоезде и помещениях вокзала.

В ночь на 23 мая также была осуществлена атака на железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области. Были повреждены станции и контактные сети, но движение поездов продолжалось в штатном режиме.

Ночь с 3 на 4 июля – Киев

В ходе масштабного ракетно-дронового удара меняли движение Kyiv City Express – маршруты были перенесены на Вишневое и Дарницу.

на Вишневое и Дарницу. Движение пассажирских поездов было частично ограничено , а некоторые поезда задерживалась до двух часов.

, а некоторые поезда задерживалась до двух часов. Использовались резервные дизель-локомотивы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" усилила контроль пассажиров – документы проверяют более придирчиво. Так компания борется с перекупщиками билетов на популярных сообщениях.

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