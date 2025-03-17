Россия повредила энергообъекты в Украине: где нет света и что происходит с графиками после обстрела
В ночь на 17 марта Россия устроила очередную дроновую атаку на Украину – в результате падения обломков пострадали объекты украинской энергетики. Проблемы с электроснабжением возникли в Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Также в Украине применяются графики отключений электроэнергии, но только для промышленности и бизнеса. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.
OBOZ.UA рассказывает главное о ситуации в энергосистеме Украины. О повреждениях энергетической инфраструктуры на момент публикации материала сообщили в трех областных военных администрациях – на Одесчине, Полтавщине и Днепропетровщине.
"Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям. ...В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе", – сообщил, в частности, заместитель начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. Он уточнил, что без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
В Днепропетровской области, как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, за ночь уничтожили 15 вражеских беспилотников. Кроме того, враг атаковал артиллерией Покровскую громаду на Никопольщине. В целом перебои в электроснабжении фиксируются в Павлоградском, Синельниковском, Никопольском районах.
В Одесской области, согласно заявлению начальника ОВА Олега Кипера, также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за этого в пригороде Одессы около 500 абонентов без электроэнергии.
Что касается всей Украины, то "Укрэнерго" объявило о применении графиков отключений света для промпредприятий с 06:00 до 20:00. Как уточняют облэнерго в нескольких регионах, график ограничения мощности (ГОМ) введен в объеме 5 очередей.
"Причиной введения ГОМ стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Призываем руководителей предприятий, учреждений и организаций обеспечить соблюдение заданной величины разгрузки... В случае несоблюдения заданной величины НЭК "Укрэнерго" может применить график аварийных отключений (ГАО) потребителей или график почасового отключения (ГПО) электроэнергии", – сообщили, в частности, в "Полтаваоблэнерго".
В самом "Укрэнерго" также предупреждают, что ситуация со светом может измениться в любой момент. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Также Министерство энергетики обратилось к украинцам с призывом рационально потреблять электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов утром и вечером.
Отмечается, что это помогает снизить нагрузку на систему. "Энергетики осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал OBOZ.UA, следующая зима может пройти для Украины намного тяжелее. Прежде всего из-за потенциальной остановки помощи США украинской энергетике. А потому стране уже следует готовиться к отопительному сезону 2025/26 – в частности, максимально мобилизуя резервы для обновления запасов оборудования.
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