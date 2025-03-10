Украинцев призвали готовиться к тяжелому отопительному сезону: чего ожидать через несколько месяцев

Следующая зима может пройти для Украины намного тяжелее. Прежде всего, из-за потенциальной остановки помощи США украинской энергетике. А потому стране уже следует готовиться к отопительному сезону 2025/26 – в частности, максимально мобилизуя резервы для обновления запасов оборудования.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: отопительный сезон 2024/25 Украина прошла успешно благодаря ряду факторов. В частности:

Отсутствию сильных и продолжительных морозов.

Низкому потреблению электроэнергии.

"Фактически потребление этой зимы было значительно ниже, чем в прошлую. Поэтому мы прошли зиму с минимальными ограничениями бизнеса и очень нечастыми ограничениями частных потребителей, фактически в комфортных условиях", – объяснил эксперт.

В то же время, подчеркнул он, для того, чтобы и следующую зиму страна прошла с минимальными проблемами, следует провести существенную подготовку. В частности, максимально обновить запасы оборудования, которые в настоящее время "значительно исчерпаны".

"Подготовка к следующему сезону (отопительному. – Ред.) уже начинается. Это тот процесс, который должен идти практически беспрерывно. Завершаем один сезон – начинаем готовиться к следующему. Это совершенно необходимая история", – признал Харченко.

Вместе с тем, отметил он, Украина испытывает проблемы не только с электроэнергией, но и с газом. Дело в том, что из-за российских ударов "мы не сможем добыть то количество газа , которое теоретически могли бы".

"Это значит, что нам необходимо импортировать газ и импортировать в достаточно большом количестве, 4-5 миллиардов кубических метров, что много. И в том числе это и техническая проблема, потому что мы не сможем закачать такое количество за месяц или два. Одновременно это требует большого количества денег, и где их взять – большой вопрос", – констатировал эксперт.

Украинцев предупредили об отключениях света

Вместе с тем, в ближайшее время в Украине может значительно ухудшиться ситуация с электроснабжением – причем даже несмотря на потепление. Дело в том, что на АЭС начнутся плановые ремонты, а в нынешних условиях выведение из сети блока на 1 000 МВт является существенным "ударом" по системе. Соответственно, отключения света могут вернуться. Как рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, изменение ситуации следует ожидать уже в марте-апреле.

"Я не уверен, что можно будет без проблем заместить отсутствие такого энергоблока, тем более нескольких. Гидроресурс в этом году существенно меньше – следствие мягкой и бесснежной зимы", – признал Бойко.

При этом он подчеркнул: отключений можно избежать. Однако для этого придется:

строго соблюдать рекомендации по экономному потреблению ресурса;

увеличивать объемы импорта.

Как сообщал OBOZ.UA, таким образом, снова актуальной становится покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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