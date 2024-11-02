'Россия не является цивилизованным миром': эксперт рассказал, может ли страна-агрессор вернуться в '90-е годы' и что будет с ее экономикой

Экономика страны-агрессора РФ сейчас перегрета: за счет государственных денег цена на рабочий ресурс стала чрезвычайно высокой, также растет стоимость товаров, а Центральный банк повышает учетную ставку. Однако это не означает, что произойдут какие-то существенные изменения и экономика России остановится.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал экономист Олег Пендзин. По его словам, сейчас нельзя говорить о том, что российская экономика может вернуться в свои "90-е годы", так как то, что с ней происходит сейчас, скорее похоже на последнее десятилетнее существование Советского Союза.

Сейчас в России четко формируется список товарных позиций, которые в некоторых субъектах РФ, особо отдаленных, уже становятся дефицитом. Постоянный рост цен на продукты питания однозначно приводит к обнищанию основной массы населения.

"Некому покупать за более дорогую цену. Но есть проблема, если те покупатели, те реципиенты кредитов находятся в сельском хозяйстве, производстве товаров народного потребления, они что делают? Они меньше производят товаров народного потребления. Если меньше продовольствия, то происходит дефицит, а если происходит дефицит, а государство сидит и контролирует цены на продажу товаров народного потребления, возникает картинка конца последнего десятилетия Советского Союза, когда все получали заработную плату, а для того, чтобы ее отоварить, нужно было простоять в огромной очереди", – объяснил эксперт .

Проблемой для россиян является то, что это абсолютно не волнует российские власти.

Также следует отметить, что западные эксперты полагают, что перегрев российской экономики может привести к ее быстрому краху. Однако они живут в парадигме цивилизованного мира, где основным критерием работы любого правительства является рост доходов граждан. А если находившаяся у власти политическая сила привела к тому, что люди стали беднее, на следующих парламентских выборах они голосуют за другую политическую силу.

"В России так не работает. В России нет демократических выборов. В России нет оппозиции. В России перегрев экономики, ведущий к обнищанию российского населения, не ведет к смене политической власти. Более того, в России не работает этот критерий, что государство хорошо живет, если лучше живут ее граждане. В России люди будут жить бедно, в России люди будут жить плохо, да и живут сейчас. А государство все равно будет тратить деньги на военно-промышленный комплекс. Там другие цели, там иначе видение. Поэтому, когда мы с вами говорим о "перегреве" экономики – это правда. Инфляция – это правда. Обнищание россиян – это правда. Но это никоим образом не означает, что российские власти изменят политику в отношении войны. У них другие цели, у них другое видение мира", – говорит Пендзин.

Он подчеркнул, что Россия не является частью цивилизованного мира, и они будут идти на дальнейшее обнищание населения ради продолжения войны.

"Бюджет не резиновый. Если в 23 году россияне потратили на войну 65 миллиардов долларов из бюджета, в текущем году 105 миллиардов, а на следующий год планируют потратить 13,5 трлн, это 135 миллиардов долларов. Как вы думаете, за счет кого они эти деньги перераспределяют в бюджете? Они ведь не зарабатывают так намного больше, верно? То есть они кого общипывают? У кого они забирают эти деньги? С социальных программ, с инвалидов, со строительства школ и больниц. Как вы думаете, хуже становится от этого населению? Бесспорно. Как вы думаете, волнует ли это российские власти? Нет, совершенно. Вы увидели какие-нибудь социальные беспорядки в Российской Федерации в связи с ростом цен и падением их доходов? Никоим образом нет", – подчеркнул экономист.

Как сообщал OBOZ.UA, продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка. Особенно это коснется импортных продуктов, сезонных фруктов и овощей.

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