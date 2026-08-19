Россия нашла хитрый способ увеличить экспорт нефти через Балтику – СМИ

Россия перенаправляет экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в Новороссийск. Это позволит Москве освободить мощности в Балтийском море для увеличения собственного экспорта нефти на фоне угрозы украинских атак в Чёрном море.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией. По их данным, Москва планирует направлять все казахстанские транзитные объемы через Чёрное море как минимум с конца августа до конца сентября.

Российская нефть вместо казахстанской

Казахстан экспортирует нефть через два российских порта – Усть-Лугу на Балтийском море и Новороссийск на Черном море. Теперь Россия хочет перенаправить казахстанские поставки из Балтики в Новороссийск.

По данным издания, как минимум два танкера с казахстанской нефтью сорта KEBCO, которые должны были загрузиться в Усть-Луге в конце августа, уже перенаправлены в Новороссийск. При этом на сентябрь пока вообще не запланировано погрузок KEBCO в Усть-Луге.

Это позволит освободить в Усть-Луге около 100 тысяч баррелей в сутки экспортных мощностей. Освободившиеся мощности Россия сможет использовать для отправки собственной нефти.

Почему это выгодно России

Российские экспортеры сейчас испытывают проблемы с привлечением танкеров для перевозки нефти из черноморских портов. По словам источников Reuters, из-за атак украинских дронов многие судовладельцы отказываются перевозить российскую нефть с черноморских терминалов, что приводит к дефициту танкеров и задержкам погрузки.

Казахстанская нефть считается менее рискованным грузом. Поэтому танкеры для её перевозки легче зафрахтовать.

Кроме того, Украина заявляла о готовности не наносить удары по танкерам, перевозящим нероссийскую нефть из черноморских портов. Это дополнительно делает казахстанские поставки через Новороссийск более привлекательными для судовладельцев.

Казахстан поддерживает эту схему

По информации двух источников издания, казахстанские производители нефти поддерживают такую схему, поскольку транспортировка через Чёрное море является для них более прибыльной, чем поставки через Балтику.

Большую часть казахстанской нефти KEBCO продает нефтеперерабатывающим предприятиям в Средиземноморском регионе или поставляет на европейские НПЗ, принадлежащие государственной нефтяной компании Казахстана "КазМунайГаз".

Таким образом, Москва фактически использует казахстанский транзит, чтобы перераспределить экспортные мощности в свою пользу: казахстанская нефть идет по маршруту, где её легче перевозить, а освободившееся место в Усть-Луге занимают российские баррели.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе страна-агрессор Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива на автозаправочных станциях. Из-за этого власти вновь усилили контроль за продажей бензина и дизельного топлива как минимум в 10 регионах.

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