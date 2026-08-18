Россия массированно атаковала одну из ТЭС ДТЭК: станция прекратила генерацию света

Во вторник, 18 августа, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. ТЭС получила значительные повреждения и прекратила генерацию электроэнергии.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группы ДТЭК. Там не уточнили, в какой области был массированно атакован энергообъект.

"Оборудование получило значительные повреждения", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что с начала полномасштабного вторжения России ТЭС компании были атакованы врагом более 230 раз. Во время последней атаки 12 июня погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.

Его коллега получил ранение, а оборудование ТЭС вследствие атаки подверглось значительным разрушениям.

Александр посвятил энергетике и работе на предприятиях ДТЭК 30 лет своей жизни. Он начинал свою карьеру с должности слесаря. А в последние годы занимался ремонтом ТЭС после атак врага.

"Коллеги будут помнить Александра как настоящего профессионала, надежного товарища и человека, преданного своему делу", – отметили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня стало известно об очередной атаке российских оккупантов на теплоэлектростанцию компании ДТЭК. ТЭС подверглась значительным разрушениям.

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