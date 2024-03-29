Россия атаковала газовую инфраструктуру в Украине: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях

Россия в ходе новой атаки на украинскую энергетику в ночь на 29 марта обстреляла объекты "Группы Нафтогаз". На этот раз обошлось без серьезных повреждений.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза". Названия и тип атакованных объектов в компании не раскрыли.

"К счастью, среди сотрудников никто не пострадал, ситуация под контролем. "Группа Нафтогаз" продолжает выполнять свои обязательства перед всеми клиентами и работать ради энергетической безопасности государства", – заявил CЕО компании Алексей Чернышев.

Это уже не первый за последние дни, когда РФ целится в объекты газовой инфраструктуры. В частности, в ночь на 24 марта произошло попадание в наземную инфраструктуру подземного хранилища газа (ПХГ).

Тогда было повреждено технологическое оборудование. Впрочем, непосредственной угрозы для работы ПХГ не возникло, ведь газ находится на значительной глубине.

Напомним, россияне 29 марта обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Среди прочего оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Графики отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, почасовые отключения – в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Харьковская ТЭЦ-5 во время российской атаки 22 марта 2024 года получила наибольшие разрушения с начала полномасштабной войны. Процесс ее восстановления продлится не один год.

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