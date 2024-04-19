Российский удар по Одесщине уничтожил емкости с зерном, которое должно было идти в Азию и Африку – Мининфраструктуры

В результате удара России по порту "Южный" в Одесской области в пятницу, 19 апреля, были разрушены емкости с агропродукцией. Она должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Об этом сообщили на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Как отметили в ведомстве, оккупационные российские войска ракетами атаковали в порту два терминала, специализирующихся на перевалке агропродукции.

Один из терминалов принадлежит компании из Сингапура "Дельта Уилмар". Эта компания работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более $300 млн инвестиций и около тысячи рабочих мест.

В министерстве отметили, что это уже 39 атака РФ по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В общей сложности повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, восемь гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Государство-агрессор Россия после того, как вышла из "зернового соглашения", систематически атакует порты Украины, чтобы прекратить экспорт украинской агропродукции на мировые рынки и подорвать продовольственную безопасность мира, подчеркнули в ведомстве и добавили, что остановить агрессора может наличие у Украины достаточного количества систем ПВО.

Отметим, что в обращении к участникам Совета Украина – НАТО президент Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесщины – под ударом оказался морпорт "Южный".

"Пока я готовился к этому разговору, они (россияне. – Ред.) нанесли удар по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", – рассказал президент.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что враг попал в припортовую инфраструктуру, в результате обстрела россиян один человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью войска России ударили по Одесщине ракетами и "Шахедами". Целью врага была критическая инфраструктура, люди, к счастью, не пострадали.

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