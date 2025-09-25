РФ ежедневно получает деньги на почти тысячу 'Шахедов' благодаря транзиту через нефтепровод 'Дружба', – Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал украинскую власть остановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". По его словам, на деньги от этого транзита Россия может производить почти тысячу "Шахедов" в сутки, или 350 тыс. в год.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Прекратите транзитировать российские энергоносители через украинскую территорию. Это все только от вас зависит. При том, что мы блокируем по всему миру российский экспорт энергоносителей, ежедневно через территорию Украины проходит почти на 25 миллионов долларов, или более 7 миллиардов долларов в год транзит российской нефти. И эти 7 миллиардов заходят для того, чтобы Россия могла дополнительно покупать оружие", – сказал Порошенко.

"На деньги, которые идут через украинскую территорию, Россия может закупить до 350 тыс. "Шахедов" – это означает до тысячи в день. Каждый киевлянин, каждый украинец знает, что такое "Шахеды" и их атаки", – сказал Порошенко.

Он также напомнил, что именно действующая власть подписала продление контракта на транзит российской нефти, который заканчивался в декабре 2019 года.

"Кстати, во времена моей каденции мы ничего подобного не подписывали по нефтепроводу "Дружба". И прекратили контракт с российским Газпромом, подав в суд на него в Стокгольм", – констатировал пятый президент.

"Европейская солидарность" зарегистрировала постановление Верховной Рады, обращение к правительству. Об этом говорит Европа, об этом говорят Соединенные Штаты. Только Украина не реагирует. Я не исключаю, что мы обратимся в Национальное антикоррупционное бюро с исследованием возможного конфликта интересов, потому что часть нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, по субсидированным ценам возвращается в Украину. И нечистые на руку дельцы, по информации, которую мы имеем из источников в правоохранительных органах, получают коррупционные прибыли", – подчеркнул Порошенко.