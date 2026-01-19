Рекордные долги на балансирующем рынке блокируют восстановление энергосистемы, – Прокип

Долги на балансирующем рынке электроэнергии достигли рекордных значений и уже непосредственно угрожают восстановлению энергосистемы и привлечению инвестиций в новые маневровые мощности.

Об этом заявил доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО Украинский институт будущего Андриан Прокип.

По его словам, за годы работы новой модели рынка долги на балансирующем рынке только росли. Эксперт добавил, что такая долговая ситуация напрямую ухудшает ликвидность энергетических компаний и затрудняет проведение ремонтов.

"Энергогенерирующие компании уже четвертый год страдают от вражеских обстрелов и испытывают дефицит средств для проведения ремонтов и скорейшего восстановления энергоснабжения. Но тот факт, что компании недополучают средств, ограничивает их финансовые возможности в осуществлении этих ремонтов, а соответственно непосредственно влияет на темпы восстановления электроснабжения после атак", – пояснил эксперт.

По словам Прокипа, в сложном финансовом положении находится и НЭК "Укрэнерго", инфраструктура которой регулярно подвергается обстрелам.

"Компании задолжали почти вдвое больше, чем сама "Укрэнерго" задолжала участникам рынка. И в условиях, когда НЭК "Укрэнерго" фактически финансирует защищенных потребителей, это тоже не способствует аккумулированию средств для восстановления систем передачи электроэнергии и улучшению энергоснабжения для всех потребителей в стране", – отметил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что долговой кризис стал серьезным барьером для развития новой распределенной генерации и систем накопления энергии.

"Долговой кризис на БР фактически означает, что производители вынуждены ждать 12–18 месяцев, чтобы получить средства за отпущенную электроэнергию. Это никоим образом не стимулирует инвестировать в новые мощности", – подчеркнул Прокип.

Он отметил, что в условиях дефицита маневровых мощностей такая ситуация является критической для энергосистемы.

"Стоит напомнить, что сегодня энергосистеме катастрофически не хватает именно высокоманевренных мощностей. Долги на балансирующем рынке означают, что развитие сектора аккумуляции электроэнергии может закончиться, фактически даже не начавшись", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, при нынешней модели расчетов инвестиции в системы накопления становятся экономически невозможными.

"Ни один инвестор или банк не будет финансировать проекты, где срок ожидания оплаты за предоставленные услуги составляет 12–18 месяцев. Без "живых" денег окупаемость таких объектов становится математически невозможной", – резюмировал Прокип.

Напомним, по итогам 2025 года задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла до рекордных 42 млрд грн. По данным аналитиков, в течение года долг участников балансирующего рынка перед системным оператором увеличился на 21%.