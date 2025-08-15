'Регал Петролеум' предложил украинским властям возобновить газодобычу на Полтавщине и Харьковщине

"Разблокирование украинской газодобычи без снятия санкций — это возможно", - убеждены в компании "Регал Петролеум корпорейшн лимитед", которая представляет в Украине интересы публичной британской компании Enwell Energy. Соответствующее заявление опубликовано на FB-странице предприятия.

Юристы компании предложили украинским властям пошаговый механизм, который позволит оперативно восстановить газодобычу в Полтавской и Харьковской областях и лучше подготовить страну к прохождению нового отопительного сезона.

На первом этапе "СБУ, как инициатор санкций, может обратиться к экспертам Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации государственной санкционной политики (МРГ) при Кабинете Министров Украины проанализировать экономические последствия для государства санкций против граждан ЕС - конечных бенефициаров", - отмечается в заявлении "Регал Петролеум".

Следующим шагом компания предлагает внести предложения о корректировке пунктов 73-78 Приложения 1 к решению СНБО от 8 октября 2024 года от имени Службы безопасности Украины в Совет национальной безопасности Украины. "Речь не о снятии персональных санкций - они останутся в полном объеме, а вносятся лишь конкретные уточнения, которые позволят восстановить газодобычу для Украины", - обращают особое внимание в "Регал Петролеум".

Финальный шаг: СНБОУ может принять соответствующее решение, которое может утвердить своим указом Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы говорим: "может обратиться", "может внести", "может принять", "может утвердить". Потому что на самом деле все зависит от политической воли, в основе которой не могут, а должны быть интересы украинцев", - убеждены в "Регал Петролеум". В компании заявили, что очередное обращение от британской Enwell Energy уже как месяц на столе у главы СБУ Василия Малюка.

"Учтут интересы украинцев - получим от активов Enwell Energy для отопительного сезона + 71,1 млн м³ газа, + 900 млн грн в госбюджет и экономию почти 49 млн долларов на импорте газа. СБУ, Офис Президента, Владимир Зеленский, СНБО учтите интересы украинцев! Три простых шага от вас - миллионы для государства и народа!", - призвали власть газодобытчики.

В "Регал петролеум корпорейшн лимитед" напомнили, что из-за простоя собственных активов и "Пром-Энерго Продукт" в 2025 году Украина теряет: 1,2 млрд грн налоговых поступлений, 96 млн куб м газа. 9,3 тыс. тонн нефти. 3,2 млрд грн инвестиций в недра, а также дополнительные рабочие места на Харьковщине и Потавщине. "И это критически важно накануне отопительного сезона, когда газовые хранилища заполнены лишь на 32.3%".