Разрешить взлет: в Украине заговорили о возможном начале работы аэропортов – насколько это реально

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого при наличии гарантий безопасности может возобновить полеты в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков еще осенью 2022 года. По его словам, технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при обеспечении безопасности от международных партнеров, как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.

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О возможном открытии аэропорта по типу гуманитарного коридора, безопасность которого может быть гарантирована ООН или ЕС, не так давно сообщил и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

OBOZREVATEL разбирался, возможно ли возобновление работы украинских аэропортов для гражданских самолетов.

Опыт Израиля

В Украине все активнее затрагивают вопросы открытия аэропорта во Львове или Ужгороде. Серьезности разговорам добавляет тот факт, что эксперты рассматривают возможность возобновления их работы по примеру аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве, почти никогда не прекращающего прием и отправку рейсов во время ракетной тревоги. Аэропорт имени Бен-Гуриона признан наиболее защищенным подобным объектом в мире от террористических атак и обстрелов. Он подвергся нескольким нападениям, но ни одна попытка не имела успеха. В настоящее время аэропорт прикрыт системой ПВО "Железный купол", которая за несколько секунд может просчитать траекторию ракеты. Ее высокоэффективная работа очень важна, ведь часто, чтобы достичь цели, палестинским ракетам нужно всего от 15 до 90 секунд.

Также следует отметить, что все пассажирские самолеты Израиля оборудованы современными системами оповещения по обнаружению ракет, что позволяет после идентификации цели выпускать воздушные ловушки.

Много рисков и препятствий

Авиаэксперт Богдан Долинце считает, что сегодня технологически сложно организовать работу украинских пассажирских аэропортов.

"На мой взгляд, пример Израиля не совсем подходит для нынешней ситуации, в которой находится Украина, – говорит Богдан Долинце. – Ведь средства поражения палестинских террористических группировок не идут ни в какое сравнение с тем, что имеет и использует против нас Россия. У палестинцев присутствует массовость ракет, но низкая вероятность попадания. РФ же имеет более точное оружие и главное более разрушительное. Также мы точно не знаем, какой тип ракет или систем поражения может использовать РФ в тот или иной момент. Например, трагедия рейса МН17 (убыток Boeing 777 возле Донецка – акт уничтожения вооруженными силами Российской Федерации гражданского пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего регулярный рейс МН17, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж, – Ред). Пролет этого самолета не был запрещен, ведь была информация, что оружие у сепаратистов и российских военных способно поражать воздушные цели только на высоте 3,5 км.

И все же они сбили пассажирское судно, летевшее на высоте 10 км. Да, те же зенитные ракетные комплексы Patriot теоретически могут сбивать все виды ракет, но их сегодня мало в Украине, а стоимость одного пуска из такого комплекса достигает 3 миллионов долларов. Вторая составляющая этого вопроса – Украина должна снять ограничения на использование воздушного пространства. Если это будет в одностороннем порядке, то летать сможет только украинская авиакомпания, у которой есть свои собственные самолеты. На сегодняшний день есть только одна такая – "Мотор-Сич". Те же европейские авиакомпании не смогут совершать полеты в Украину пока EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности полетов) официально не снимет запрет. В нынешних условиях – это маловероятно. Еще одна важная деталь – страхование полетов в таких опасных условиях будет достаточно высоким, что может поставить крест на их экономической целесообразности", – констатировал авиаэксперт.

Систем защиты украинского неба пока не хватает

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат считает, что после открытия аэропорта в любом городе Украины он может стать военной целью для России.

"Понятно, что восстановление полноценного воздушного сообщения, в том числе с нашими партнерами, очень важно. Но аэропорты нужно чем-то защищать. К сожалению, системы Patriot или IRIS-T, которые мы сегодня получаем от партнеров, пока не достаточно в государстве. Очень помогли бы в решении этого вопроса самолеты F-16, которых пока нет вообще. Поэтому у нашей страны нет достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы гарантированно закрыть воздушное пространство над такими объектами. И все же окончательное решение по этому вопросу – прерогатива политического руководства нашего государства", – отмечает Юрий Игнат.

Вопрос можно решить

Другого мнения по поводу открытия украинского неба держится полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

"Можно объединить опыт Израиля с уже полученными навыками украинских воздушных сил обороны, - говорит Роман Свитан. – Поэтому считаю, что сегодня открытие аэропорта для гражданских рейсов возможно во Львове или Ужгороде. Как прикрыть с воздуха такие объекты, мы знаем и сможем ликвидировать угрозу. Технически это сегодня можно решить, нужны только надежные системы ПВО", – уверен Роман Свитан.

Ирландцы самые смелые

Ryanair, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии, хотела бы возобновить полеты в Украину уже в 2023 году. Кроме того, руководство лоукостера заявило о намерении инвестировать 3 млрд долларов в Украину. Авиакомпания хочет открыть 75 маршрутов из Киева, Львова, Одессы.

"Рассматриваем два плана: один – когда война закончится и все откроется. И второй, более вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года, но при условии частичного открытия воздушного пространства", – сказал директор компании О'Лири.