Разрешение долгового кризиса позволит вернуть инвесторов к развитию зеленой энергетики, – Гончаренко

Государство должно как можно быстрее разрешить долговый кризис на энергорынке, чтобы вернуть утраченный у инвесторов интерес к строительству новых генерирующих мощностей, которые заменят потерянные из-за российских обстрелов мощности тепловых и гидроэлектростанций.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, приводя пример Одесщины, где, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, сняли ограничение потребления электроэнергии.

"Хотя в области нет большой генерации, но очень развита зеленая энергетика – ветровые и солнечные станции", – сказал Гончаренко.

По его словам, зеленое поколение в условиях целенаправленной российской атаки на ТЭС и ГЭС значительно более устойчиво к обстрелам из-за своей распределенности на больших площадях.

"Если бы государство раньше не шантажировало инвесторов и не делало это даже сейчас, то страна бы имела гораздо большую энергетическую безопасность", – подчеркнул нардеп.

Также он выразил сомнение в реальности поддержки отрасли зеленой энергетики, поскольку последние действия свидетельствуют об обратном.

"Имеем фейковую поддержку стратегического для государства направления зеленой энергетики и в то же время реальные многомиллиардные долги, не говоря уже о потерянных перспективах привлечения инвесторов в строительство новых станций", – резюмировал Гончаренко.

Напомним, в последние дни в Украине фиксируется профицит мощности в энергосистеме благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволило избегать дефицита мощности, который существует после массированных обстрелов ГЭС и ТЭС.

По мнению экспертов, власти Украины должны срочно обеспечить поддержку инвесторов, которые смогут в ближайший год построить до 3 ГВт распределенной энергетики и до 2 ГВт систем накопления электроэнергии, чтобы минимизировать отключения электроэнергии, возникающие в результате уничтожения врагом большого количества гидро- и тепловых электростанций.