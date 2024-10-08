Различные прайс-кепы в течение суток уменьшают возможности для импорта электроэнергии – Первый энергетический совет

Из-за установления различных ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) в течение разных часов суток снижается возможность импорта электроэнергии.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Первый энергетический совет" (ТЭР).

"Сохранение разных уровней предельных цен для разных часов суток не имеет экономического смысла и снижает возможности для импорта электроэнергии, в частности, в ночные часы", – подчеркнули в ТЭР.

Первый энергетический совет отмечает, что сохранение искусственных ценовых ограничений на рынке электроэнергии не отвечает обязательным для Украины требованиям энергетического законодательства ЕС, в частности, требованиям Регламента ЕС 2019/943.

Кроме того, обоснование решения НКРЭКУ содержит ссылку на представленный в Кабинет министров Украины проект постановления КМУ, которым должна быть утверждена спецобязанность по импорту электроэнергии (импортное ПСО. – Ред.).

"По нашему мнению, такое решение является подтверждением искусственности предельных цен и дискриминации собственных производителей, ведь рыночные цены импорта будут "кормить" производителей сопредельных стран, но не собственной генерации", – подчеркнули в ТЭР.

Недавно народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит Украине импортировать электроэнергию в часы дефицита.