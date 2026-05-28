Рада распространила требование локализации на оборонные закупки гражданских товаров, – Кисилевский

Верховная Рада одобрила расширение локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны. Согласно одобренному в целом законопроекту №11520 "О публичных закупках", до 31 декабря 2032 года оборонные закупки гражданских товаров будут осуществляться с требованием локализации. Новации по оборонным закупкам заработают через 9 месяцев после опубликования закона. За это время Правительство должно доработать подзаконные акты и технические системы.

Теперь при закупках автобусов, легпрома, тралов или другой гражданской продукции, к которой применяется локализация в публичных закупках, будет действовать требование локализации и в оборонных закупках. Также в перечень товаров, на которые распространяется требование локализации, добавлены бронежилеты, шлемы и механизированные средства разминирования. Правительство по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки получит право формировать дополнительный перечень товаров оборонного и двойного назначения, к которым будет применяться требование локализации.

Кроме того, законопроект №11520 "О публичных закупках" предусматривает усовершенствование процедур применения локализации. В частности:

вводится понятие производственной себестоимости, которая станет базой для расчета степени локализации. Это позволит противодействовать мошенникам, которые "надували" степень локализации, например, за счет мнимых маркетинговых услуг;

повышается порог к закупкам с локализацией. Раньше он был 200 тыс грн, теперь – 1 млн грн. То есть теперь товары до 1 млн грн можно будет закупать без требования локализации, выше – с требованием локализации;

страной происхождения товара четко определяется место его производства, а не страна регистрации поставщика. Это ликвидация еще одной лазейки для мошенников;

Государственная аудиторская служба Украины получает полномочия осуществлять проверки соблюдения локализации на всех этапах проведения публичной закупки, а также включение товара в Реестр локализации;

законодательно регулируется деятельность Комиссии, которая будет рассматривать жалобы на нарушение требований локализации;

вводим ответственность поставщика и заказчика за нарушение требований локализации.

В 2026 году уровень локализации, который требуется при публичных закупках, составляет 30%. В 2027-м году этот порог возрастет до 35%, а в 2028-м – до 40%.

2 июля 2025 года Правительство приняло постановление № 782, которым в перечень из 103 товаров, на которые распространяется требование локализации при публичных закупках, было добавлено еще 25 новых позиций. В частности, это продукция легкой промышленности, машиностроения и электротехника.

В целом требование локализации применяется к железнодорожному и городскому транспорту, коммунальной технике, энергетическому оборудованию, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, товарам легкой промышленности.