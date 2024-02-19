'Ситуация не в зерне, а в политике': Зеленский отреагировал на блокировку поляками границы с Украиной. Видео

Происходящее на границе Украины с Польшей не является экономическим вопросом. На самом деле ситуация не в зерне, а, вероятнее всего, в политике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видео-обращении 19 февраля. Глава государства напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта.

"Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал к общим и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, нужны совместные и рациональные действия: "решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы".

Зеленский посетил передовую

Президент рассказал о своем визите в Харьковскую область, на позиции наших воинов на Купянском направлении. Верховный главнокомандующий посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду – один из командных пунктов.

"Как всегда – доклад, основные потребности. Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи", – сказал Зеленский.

Глава государства признал, что Украина испытывает дефицит артиллерии и потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Он заверил, что власти работают с партнерами, чтобы возобновить и продлить поддержку.

Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ.

Также президент наградил украинских воинов:

"Золотую Звезду" вручил Герою Украины полковнику Олегу Апостолу – командующему нашей славной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой; орденом Богдана Хмельницкого отметил капитана Андрея Заику из 14-й отдельной механизированной, орденами "За мужество" - сержанта Романа Прокопчука из 95-й и солдата Виктора Климюка из 14-й бригады, "Крестом боевых заслуг" - полковника Александра Луценка иногда вручить ему награду.

Международная политика

В понедельник, 19 февраля, в Японии начала работу Конференция по экономическому росту и восстановлению в Украине. В стране восходящего Солнца работает украинская делегация во главе с Денисом Шмыгалем.

"Очень предметные переговоры. Уже есть десятки усиливших нас договоренностей наше сотрудничество. Чем сильнее будут наши экономические возможности, чем больше будет солидарности с Украиной, тем быстрее путинское зло будет сломлено нашими общими усилиями", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский посетил в Харькове раненых украинских защитников. Президент пообщался с воинами и медиками, а также вручил государственные награды.

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