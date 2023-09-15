Провернул 'схему' на 5,8 млрд грн: в СБУ подтвердили выдвижение нового обвинения Коломойскому. Все подробности

В Службе безопасности Украины подтвердили, что бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении. В этот раз ему инкриминируют незаконное завладение 5,8 млрд грн на протяжении 2013-2014 годов.

Коломойского подозревают в создании преступной группировки из сотрудников "Приватбанка", с помощью которой он якобы совершал систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, впоследствии сумма фейковых "взносов" была выведена на счета Коломойского. Подробности рассказали в СБУ.

Так, в Службе сообщили, что совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом генерального прокурора раскрыли новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

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О дополнительном подозрении Коломойскому сообщили по статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Следствие утверждает, что в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

Для этого он с помощью организованной группы сотрудников банка, в котором являлся учредителем и акционером, создал схему по выводу средств. В рамках схемы Коломойский якобы делал систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

В общей сложности схема позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн (около 700 млн долларов по курсу того времени).

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - пояснили в СБУ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по делу. Правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, информация о новом подозрении Коломойскому появилась накануне, 14 сентября. Уже третье за последнее время подозрение касается создания им организованной группы, с помощью которой бывший владелец "ПриватБанка" завладел почти 6 млрд гривен.