Просмотр прайс-кепов позволил оздоровить энергетический рынок, – Герус

"Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – Ред.) позволил трансформировать энергетический рынок в Украине в более здоровую сторону.

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Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил председатель Андрей Герус.

"За последние месяц-два рынок (энергетический – Ред.) трансформировался в значительно более здоровую сторону. Есть профиль цены: когда дефицит (электроэнергии – Ред.) и есть нагрузка – цена выше, когда профицит – цена ниже. Мне кажется, что это очень рыночная ситуация, почти идентичная, как и в Европе", – убежден Герус.

Комментируя влияние пересмотра прайс-кепов на работу гидрогенерации в Украине, он отметил, что от такой ситуации она должна выигрывать.

"Можете больше покрывать пиковую нагрузку, можете больше закачивать на ГАЭС, в течение дня и в течение ночи, когда цена меньше. И мне кажется, что такая динамика рынка", – уточнил он.

Напомним, 27 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые граничные цены на рынке "на сутки вперед", а также внутрисуточном и балансирующем рынке.