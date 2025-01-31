Производителям 'зеленой' электроэнергии недоплачивают 30% средств, – Тинный

Производители электроэнергии из возобновляемых источников недополучают около 30% средств, что негативно влияет на состояние отрасли и возможности ее развития, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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Он отметил, что проблема долгов усугубляется ухудшением условий уплаты налогов, в частности в вопросе возмещения НДС, а также из-за отмененного кассового метода расчета налога на прибыль.

"Так что хотя ГП "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго" не доплачивают нам 30% за электроэнергию, налоговые обязательства у нас возникают по поводу сгенерированной энергии, а не оплаты за нее. Это значит, что у нас ежемесячно вымывают не 18-20% налогов, как должно быть, а 25-27%", – сказал Тинный.

По его словам, к другим проблемам следует отнести ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые негативно влияют на возможности продавать электроэнергию. Второй вопрос – ликвидность продаж. Мы могли бы кредитоваться за границей, если бы продавали энергию на свободном рынке. Тот факт, что ранее бросили "зеленых" инвесторов, уже будет иметь последствия в течение многих лет. Кроме того, большое влияние государственных компаний на ценообразование", – сказал Тинный.

Он добавил, что если у бизнеса будет источник финансирования и рыночные цены, на которые не будет влиять государство, бизнес сам построит все что нужно. Еще одной проблемой, по мнению Тинного, является недостаточность возможностей по привлечению льготного кредитования в Украине для развития новых проектов в энергетике.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия "зеленой" энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.