Производители оружия в Украине призвали Минобороны отказаться от штрафов при закупках

Компании оборонной промышленности Украины предлагают пересмотреть систему штрафов, которая сейчас применяется при закупках Министерства обороны.

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Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на сайт "Оборонка".

Сейчас для поставщиков вооружений предусмотрены три основных вида штрафов. 20% от суммы контракта за плохое качество продукции, 7% – за каждый месяц просрочки и 0,1% за каждый день просрочки. Дополнительно оборонная компания платит 2-3% за пользование авансовыми средствами.

Вооруженные ассоциации заявляют, что просрочки в производстве вооружений часто происходят из-за независящих от них обстоятельств, таких как прилеты по предприятиям, задержки поставок импортных комплектующих, проблемы у подрядчиков, блэкауты и банальная бюрократическая волокита. Чиновники Минобороны, вследствие особенностей государственной службы, иногда отказываются "входить в положение" и фиксировать форс-мажоры, и довольно часто назначают штрафы производителям оружия.

В течение года было две попытки уменьшить штрафы. Первый – законопроект Галины Янченко, второй – изменения в профильное постановление №1275 от Минстратегпрома. Минобороны не поддержало ни одну из этих инициатив. По словам собеседника "Оборонки" из Минобороны, проблемой в частности является приравнивание специмпортеров к производителям вооружения словом "поставщики". Именно по импортным контрактам заказчик выдает больше всего штрафов, при этом рисков импортеры якобы несут меньше, чем производители.

"Украинский Совет Оружейников" предлагает оставить за скобками контракты специмпортеров и сосредоточиться на изменении правил именно для производителей – убрать штрафные санкции в 7% за первый месяц просрочек и за авансовые средства, а оставить только 0,1% пени за каждый день. Зато заказчику дать право (а не обязанность) дополнительно прописывать в контрактах такой размер штрафа, который реально будет соответствовать степени риска.

Это должно решить проблему, когда надежные производители с хорошей историей выполнения контрактов получают такой же штраф, что и ненадежные производители. В АОЗ предлагают создать "белый" и "черный" списки поставщиков. И для поставщиков с плохой историей закладывать более высокие штрафные санкции, а с хорошей – ниже.

"Но все это обязательно надо оформить на уровне регламента вместе с четкими критериями попадания в тот или иной список. Надо, чтобы это осталось в институциональной памяти. Потому что сейчас вся память о добропорядочных и ненадежных исполнителях сходит на нет с каждой сменой руководства АОЗ", – отметил исполнительный директор "Украинского Совета Оружейников" Игорь Федирко.

"Гибкие" штрафы также позволят избежать ситуации, когда для производителей сложной и рисковой продукции закладывают такой же штраф, что и для производителей технологически простой, который имеет меньше рисков попасть в неблагоприятные обстоятельств.

Представительница Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны Татьяна Николаенко отметила, что снижение штрафов – не решение проблемы, но возможно можно найти другие компромиссы.

"Штраф точно не должен быть 0,1%, Иначе поставщики будут везти продукцию полгода-год. В 2024-м году Жумадилов на посту главы ДОТ имел проблемы с продуктами – ему никто не хотел поставлять. Он пошел на то, чтобы снизить штрафы для поставщиков продуктов до 0,1% за день просрочки. Фактически поставщики еды начали пользоваться этим как возможной опцией, чтобы задерживать поставки.

Возможно, надо говорить о существенных обстоятельствах, из-за которых не должны накладываться штрафы – увеличить их перечень. Но идти по пути уменьшения штрафа мне кажется не имеет смысла. Я бы скорее думала о том, чтобы расширить им прибыль. Я думаю, что надо собраться представителям Минобороны и добропорядочным производителям, которые могут рассказать обо всех своих рисках, чтобы никто не обанкротился", – отметила Николаенко.

В NAUDI считают, что штраф должен быть один, и его размер должен быть предметом договоренности между заказчиком и исполнителем контракта. И условия в контракте должны быть прописаны такие, которые устроят обе стороны. Именно по такой модели сейчас происходят закупки Украины у иностранных производителей.