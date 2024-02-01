ПриватБанк заблокировал счет из-за большого количества переводов: сколько можно совершать и как накажут

Клиенту ПриватБанка заблокировали счет из-за того, что он совершил много переводов. Финансовый мониторинг банка посчитал такие операции подозрительными, при этом точную причину банк не называет. .

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"Совершил достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, вполне вероятно, был достигнут лимит на месяц. 30.01.2024 при попытке зайти в аккаунт выдает ошибку, при звонке на 3700 автоответчик сообщает, что мой аккаунт заблокирован и мне необходимо указать реквизиты другого банка для перечисления остатка средств на счете", – пожаловался клиент "Привата" в специализированном форуме "Минфин".

Отметим, ПриватБанк предлагает своим клиентам лимит переводов по стране в размере 200 переводов в месяц. За границу за один месяц можно совершить 20 переводов. Если клиент нарушил указанный лимит, ему могут ограничить возможность пользоваться картой.

Кроме того, финансовый мониторинг банка устанавливает рискованные операции. Клиент, например, не может использовать свою карту физлица для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность, выдавать зарплаты и т.д.

В "Привате" в ответ на жалобу клиента ответили: "все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине".

Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl, рассказывает: заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение крупной суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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